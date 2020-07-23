Специалисты выявили нарушения на пяти пляжах в Саках

Специалисты министерства курортов и туризма Крыма выявили нарушения на пяти пляжах в городе Саки, передает пресс-служба ведомства.

«По итогам выезда в город Саки на пяти пляжах из девяти были обнаружены ненадлежащее санитарное состояние, отсутствие либо некорректное размещение информационного стенда и несоответствие у матросов-спасателей формы утвержденного образца», — сообщили в ведомстве, добавив, что один из пляжей был закрыт для посещения.

Нарушения также были зафиксированы на пляже лечебно-диагностического центра «Юрмино». Собственников пляжа привлекут к административной ответственности.