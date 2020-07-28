Специалисты устраняют последствия непогоды под Симферополем

Штормовой ветер повредил кровельные конструкции 26 частных домовладений под Симферополем, а также обесточил восемь тысяч абонентов, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Под Симферополем специалисты ликвидируют последствия сильного ливня «В селе Пионерское Симферопольского района ветром с двух домов кровлю сорвало полностью, в 24 домовладениях кровля повреждена частично от 25 до 50%. Кроме того, в результате порывов ветра произошли обрывы линий электропередач в Добровском сельском поселении Симферопольского района. В результате от электроснабжения отключено 8 000 абонентов», – уточнили в сообщении.

Также из-за непогоды на газовую трубу в селе Доброе упало дерево. Специалисты устранили последствия инцидента.