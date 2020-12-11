Специальные буи заработали в водохранилищах Севастополя

Фото: пресс-служба Севастопольского государственного университета

Специально разработанный измеритель уровня воды установлен на Чернореченском, Гасфортовском и Кадыковском водохранилищах, сообщили в пресс-службе Севастопольского госуниверситета. Это совместная разработка вуза и компании «Марлин-Юг».

«Водоканал достаточно высоко оценивает эти результаты, особенно с учетом того, что реально заработала система «буй – пользователь», где цепочка «измерения – передача – представление» работает в реальном времени», – рассказал директор компании «Марлин-Юг» Сергей Мотыжев.

Перед тем, как установить буй, сотрудники кафедры «Техническая экспертиза и управление качеством» Политехнического института измерили и составили карту-схему рельефа дна обводненной части Кадыковского карьера. Для этого использовался беспилотный надводный аппарат, разработанный в СевГУ. Консультативную поддержку оказывал отдел гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН.

На разработку беспилотника и промерные работы потратили внутренний грант университета.

«Основная задача буя – измерение уровня воды в карьере, но для точных и стабильных измерений буй должен быть установлен в наиболее глубокой точке. Для её поиска мы использовали беспилотный надводный аппарат, оборудованный эхолотом, в результате была актуализирована схема распределения глубин Кадыковского карьера. Мы нашли область с максимальными глубинами и передали координаты её контура специалистам компании «Марлин-Юг», – пояснил доцент кафедры «Техническая экспертиза и управление качеством» Владимир Никишин.

Начать забор воды из Кадыковского водохранилища планируют в конце декабря.