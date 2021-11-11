Спелеологи из КФУ создают трёхмерную модель пещеры Красной

Российские спелеологи начали работы по проведению современной цифровой топографической съёмки пещеры Красной, интегрированной с трёхмерной съёмкой рельефа Долгоруковского массива Крыма. О результатах научно-исследовательской экспедиции рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин, передает пресс-служба вуза.

Магистрант КФУ разработал программу обеспечения дорожной безопасности На данный момент специалисты провели порядка 30% работ по съёмке пещеры, завершив важнейший этап – создание опорной реперной сети по магистральным ходам и проведение контрольных замеров. Как отмечают специалисты, создание трёхмерной топокарты крайне важно для понимания процессов формирования воды в пещере.

«Сейчас пещера Красная – это ключевой объект для создания стационара по водной безопасности Крыма. Наш университет находится в консорциуме с Институтом водных проблем РАН. Для того чтобы сделать модельные полигоны для исследования карстовой составляющей водного баланса Крыма, крайне важно найти такой хорошо изученный массив. Таким объектом и является пещера Красная. Она исследуется очень давно, у нас есть данные по гидрологии, есть топографическая карта пещеры, но сейчас мы работаем над созданием трёхмерной модели. Она даст понимание об объёме массива, что крайне важно для разработки водной безопасности Крыма», – рассказал Геннадий Самохин.