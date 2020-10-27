Спелеологи назовут новую пещеру именем героев Севастополя

Фото: Анатолий Пряшников

Севастопольские спелеологи обнаружили новую, удивительную по красоте, пещеру. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на руководителя Большой севастопольской спелеосекции Анатолия Пряшникова.

По его данным, пещера расположена в районе центрального карстового плато на Ай-Петри. Только разведанная часть составляет 35 метров вертикального хода. Это сравнимо с 12-этажным домом.

Анатолий Пряшников уточнил, что по меркам полуострова эта пещера – небольшая, но имеет уникальную особенность.

«Все стенки во вторичных образованиях: сталактитах, сталагмитах, каролитах, каменных цветах и драпировках, очень много кристаллов. Она очень ярко выражена по всей глубине», — рассказал глава спелеосекции.

Право назвать пещеру получает тот, кто ее открыл. Севастопольцы сделали свой выбор ещё весной этого года – накануне Дня Победы неподалёку наши спелеологи уже открыли одну пещеру глубиной 105 метров. Её назвали именем Героев 30-й береговой батареи. Тогда же решили, что все пещеры, которые откроют в 2020 году, будут называть именами героев Севастополя. Новую пещеру с живописными кристаллами назовут именем Героев Константиновского равелина, подчеркнул Анатолий Пряшников.

Пещеру официально зарегистрируют в профильном кадастре, после этого ей будет присвоено это название. Далее вход в неё закопают.

«Разграбление пещер сейчас — бич, такие пещеры массово посещать нельзя. Поэтому она будет посажена на карту, а потом должна быть закрыта и забыта. Её координаты будут в кадастре, но к нему широкие массы людей доступа не имеют», — объяснил руководитель Большой севастопольской спелеосекции.