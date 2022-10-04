Списание и утилизация оргтехники на бюджетном предприятии

Сейчас на всех предприятиях есть компьютеры, оргтехника. Время от времени техника выходит из строя и её приходится менять. Так как любое предприятие должно предоставлять отчеты о доходах и расходах, просто выкинуть технику нельзя – её нужно утилизировать.

Почему технику нужно утилизировать

Помимо очевидного момента с предоставлением отчётов, списание и утилизация техники избавляет предприятие от массы проблем, а также приносит прибыль.

Во-первых, даже при хранении нерабочих устройств предприятие несет затраты, так как для них нужно свободное помещение или склад.

Во-вторых, пока техника не утилизирована, она состоит на балансе организации – с неё нужно платить налог. Соответственно, чем раньше устройства будут списаны, тем быстрее компания перестанет нести ненужные убытки.

Кроме того, комплектующие часто содержат небольшое количество ценных металлов, которые можно продать.

Утилизация бытовой техники на предприятиях

Списание бытовой техники в бюджетных организациях – процесс долгий и трудоёмкий. Поэтому обычно компании заключают договоры со специализированными компаниями, так как по правилам утилизации оргтехники её можно проводить только при наличии лицензии на данный вид деятельности.

Порядок утилизации оргтехники:

Подача заявки. Подписание договора на оценку самой техники. Оценка технического состояния приборов экспертом, выбор способа утилизации. Подписание договора на утилизацию. Подготовка приборов к списанию, оформление актов списания. Разбор техники. Мероприятия по вывозу и переработка. Вывоз отходов на специализированные полигоны. Подписание акта выполненных работ.

Многие компании упрощают этот процесс. Например, подписание договоров на оценку и на утилизацию происходит в один момент. А вместо вывоза отходов на специализированные полигоны их сразу передают промышленным предприятиям. Обычно с этим не возникает проблем, так как эти действия не нарушают закон и позволяют всем участникам процесса сэкономить.

Этапы переработки электрического и электронного оборудования

Первый этап – сортировка изделий. Их необходимо сортировать, поскольку разборка разных видов техники имеет свои особенности. Как пример, в устройствах с дисплеем есть дорогие матрицы, а в холодильниках – токсичный хладагент.

Второй этап – ручная разборка прибора. Этот шаг нужен по двум причинам. Первая – отделить металл от пластика, так как это разные виды отходов. Вторая – достать из устройства ценные металлы и дорогие компоненты.

Последний этап – уничтожение. Крупные компоненты отдают под пресс либо передают другим компаниям, отвозят на мусорные полигоны. Небольшие детали измельчают в дробилках, а полученный после дробления материал используется повторно или передается промышленным предприятиям.