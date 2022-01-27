Список лучших инструментов и оборудования для автосервиса 

Распорка компрессора

Работа с подвесками наверняка потребует распорки компрессора. Сначала я предпочитаю иметь обычные компрессоры.

Ударный гайковерт

Для простого и быстрого снятия колес вам понадобится ударный гайковерт. С помощью гайковерта в вашем сервисе вы можете сэкономить много времени и тратить его на другие транспортные средства. Таким образом, ваша работа будет идти очень быстро.

Автомобильный стетоскоп

Распространенной проблемой транспортных средств является неизвестная проблема шума. Многие люди приезжают со своими транспортными средствами и говорят, что слышат шум из неизвестного источника. Автомобильный стетоскоп поможет вам определить источник.

Держатель батареи

Может быть, вы думаете о том, чтобы взять и носить батарею руками, но задачи станут проще, если вы будете использовать держатель батареи. Это не дорогостоящий инструмент, но обеспечивает комфорт в работе.

Набор инструментов

Набор инструментов является обязательным для авторемонта. Хирург не может выполнять свои работы без хирургических инструментов. Точно так же, без маленьких инструментов, найденных в наборе инструментов, вы не сможете идеально справиться со своей автомастерской.

Вы должны помнить, что безопасность всегда является приоритетом, когда вы механик. В результате вам понадобится оборудование для обеспечения безопасности в вашем автосервисе.

Авторемонтная мастерская нуждается в большом количестве оборудования в зависимости от видов оказываемых услуг.

Независимо от того, какой из них вы покупаете, сделайте правильное исследование перед покупкой и найдите лучший. Не покупайте инструмент, который не соответствует тому, что вам нужно, особенно когда вы собираетесь открыть новый автосервис.