Сплошная нежность: рецепт клубничного чизкейка

Для этого чизкейка не требуется подушка из печенья или коржей.
Пока сезон клубники в самом разгаре, советуем не терять времени и насладиться вкусом этой ягоды на полную. Сегодня предлагаем приготовить чизкейк с клубникой по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Он получится невероятно нежным, с ярким вкусом клубники и не потребует особых усилий в приготовлении.
Чизкейк с клубникой
Ингредиенты:
- творог обезжиренный – 400 гр;
- клубника – 70 гр;
- молоко – 200 мл;
- желатин – 15 гр;
- какао – 30 гр;
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Желатин развести в горячей воде, хорошо размешать и оставить набухать на 20 минут.
Творог сложить в чашу миксера, добавить половину молока, сахар, какао, хорошо все взбить до однородного состояния.
Набухший желатин растопить на водяной бане вместе с оставшимся молоком. Добавить эту смесь к творожной массе и хорошо взбить до однородного состояния.
Добавить к творожной массе мелко нарезанную клубнику, хорошо перемешать.
Для чизкейка взять разъемную форму, по краям которой разложить разрезанную наполовину клубнику (срезом наружу), после чего вылить творожную массу.
Оставить чизкейк в холодильнике минимум на шесть часов, после чего аккуратно вынуть его из формы, переложить на блюдо и украсить клубникой.
Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный торт с клубникой.