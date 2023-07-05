Сплошное удовольствие! Вкусный и осежающий торт «Солнечная метель»

Торт имеет довольно сложную историю возникновения. О первых тортах известно то, что они зародились в Древнем Риме. Однако, долгое время индустрия кондитерского искусства не развивалась. По этой причине, тортами вплоть до XVII века было принято считать сладкий медовый хлеб без крема и прочих современных атрибутов десерта.
В Англии считалось, что торты — это пироги влюбленных. Поэтому кусочки сладкой выпечки клали рядом с кроватью невесты или жениха для сладких снов.
Расскажем, как можно приготовить в домашних условиях яркий торт — “Солнечная вьюга”.
Ингредиенты бисквита для торта “Солнечная вьюга”:
- яйца — 2 шт.;
- мука — 50 г;
- сахар — 40 г;
- соль — щепотка.
Ингредиенты для крема:
- консервированные абрикосы — 850 г;
- сливки 33% — 300 мл;
- сахар — 180 г;
- сметана — 70 мл;
- желатин — 30 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Приготовление торта “Солнечная метель”:
Необходимо для приготовления бисквита разделить яйца на белок и желток. Белки взбиваем миксером до пышной пены, постепенно высыпаем соль и сахарный песок. Доводим белковую массу до состояния устойчивых пиков.
Далее в белковую массу добавляем желтки, по одному, продолжаем взбивать до однородности. Просеиваем постепенно в белковую массу муку, перемешиваем аккуратно лопаткой, чтобы сохранить пышную структуру теста.
Выкладываем тесто в форму для выпечки, заранее застеленную пергаментом. Выпекаем бисквит в течение 25 минут при 180 градусах в духовке.
Бисквит остужаем, снимаем пергамент с поверхности. Корочку удаляем ножом. Также убираем около см с краев бисквита.
Выкладываем бисквит в кондитерское кольцо, пропитываем абрикосовым соком из-под консервированных абрикосов. 180 мл абрикосового сока смешиваем с желатином, оставляем до набухания.
Для приготовления крема измельчаем абрикосы в блендере до однородности. Отдельно в блендере перемалываем творог, соединенный с 100 граммами сахара и сметаной.
В отдельной таре на низких оборотах миксера взбиваем холодные сливки. Постепенно в сливки всыпаем остатки сахарного песка и ванильного сахара.
К густым сливкам выкладываем творожную массу, перемешиваем компоненты. Разогреваем желатин в микроволновке до 50 градусов, ½ часть выливаем в абрикосовую кашицу.
Вторая часть желатина вливается в творожно-сливочную смесь, взбиваем компоненты миксером до полного соединения продуктов.
Выливаем на бисквит в кондитерском кольце творожную массу.
Далее на творожную массу выливаем узором абрикосовую кашицу.
Вилкой и ложкой рекомендуем нарисовать на торте узор. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.
В результате получается необычный абрикосовый торт — “Солнечная метель”.
Это отличная замена тортам из магазина.