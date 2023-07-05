Сплошное удовольствие! Вкусный и осежающий торт «Солнечная метель»

Торт имеет довольно сложную историю возникновения. О первых тортах известно то, что они зародились в Древнем Риме. Однако, долгое время индустрия кондитерского искусства не развивалась. По этой причине, тортами вплоть до XVII века было принято считать сладкий медовый хлеб без крема и прочих современных атрибутов десерта.

В Англии считалось, что торты — это пироги влюбленных. Поэтому кусочки сладкой выпечки клали рядом с кроватью невесты или жениха для сладких снов.

Расскажем, как можно приготовить в домашних условиях яркий торт — “Солнечная вьюга”.

Ингредиенты бисквита для торта “Солнечная вьюга”:

яйца — 2 шт.;

мука — 50 г;

сахар — 40 г;

соль — щепотка.

Ингредиенты для крема:

консервированные абрикосы — 850 г;

сливки 33% — 300 мл;

сахар — 180 г;

сметана — 70 мл;

желатин — 30 г;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление торта “Солнечная метель”:

Необходимо для приготовления бисквита разделить яйца на белок и желток. Белки взбиваем миксером до пышной пены, постепенно высыпаем соль и сахарный песок. Доводим белковую массу до состояния устойчивых пиков.

Далее в белковую массу добавляем желтки, по одному, продолжаем взбивать до однородности. Просеиваем постепенно в белковую массу муку, перемешиваем аккуратно лопаткой, чтобы сохранить пышную структуру теста.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, заранее застеленную пергаментом. Выпекаем бисквит в течение 25 минут при 180 градусах в духовке.

Бисквит остужаем, снимаем пергамент с поверхности. Корочку удаляем ножом. Также убираем около см с краев бисквита.

Выкладываем бисквит в кондитерское кольцо, пропитываем абрикосовым соком из-под консервированных абрикосов. 180 мл абрикосового сока смешиваем с желатином, оставляем до набухания.

Для приготовления крема измельчаем абрикосы в блендере до однородности. Отдельно в блендере перемалываем творог, соединенный с 100 граммами сахара и сметаной.

В отдельной таре на низких оборотах миксера взбиваем холодные сливки. Постепенно в сливки всыпаем остатки сахарного песка и ванильного сахара.

К густым сливкам выкладываем творожную массу, перемешиваем компоненты. Разогреваем желатин в микроволновке до 50 градусов, ½ часть выливаем в абрикосовую кашицу.

Вторая часть желатина вливается в творожно-сливочную смесь, взбиваем компоненты миксером до полного соединения продуктов.

Выливаем на бисквит в кондитерском кольце творожную массу.

Далее на творожную массу выливаем узором абрикосовую кашицу.

Вилкой и ложкой рекомендуем нарисовать на торте узор. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.

В результате получается необычный абрикосовый торт — “Солнечная метель”.

Это отличная замена тортам из магазина.