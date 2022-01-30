Способы печати этикеток в Banana Print

Как правильно приклеивать декоративные наклейки
Модное и абсолютно новое решение, которое может быть использовано при оформлении интерьера – красочные, притягивающие внимание декоративные наклейки. Эти изделия, пришедшие к нам из европейских стран, моментально покорили сердца тех, кто желает создать особый уют и придать некую пикантность жилью. Красоту и оригинальность декоративных наклеек уже смогли оценить многие, поэтому мы не будем углубляться в описание данных удивительных шедевров, а расскажем о том, как правильно нанести выбранную картинку на желаемую поверхность.
Спецификация изделий
Главная ее особенность ее двухслойность. Обычно она состоит из бумаги и клеевого слоя. Заказать наклейки Киев, нужно понять, что есть конструктивная особенность, от нее зависит тип и особенности ее изготовления. В арсенале услуг banana-print.com.ua есть все существующие на рынке виды этого изделия, а самые популярные среди них – это печать этикеток в Харькове и этикетки. Наклейки купить Киев на левом берегу очень легко сделав заказ на нашем сайте. В зависимости от материала, на который наносится информация, есть и другие подвиды, но их применение более узкое, поэтому остановимся на основных видах чуть подробнее:
- Стикеры. В повседневном употреблении «стикер» и «этикетки самоклеящиеся» – это практически одно и то же (в переводе с английского «стикер» означает «этикетка»), но в профессиональной лексике это разные понятия. Стикеры информируют о рекламном предложении компании или просто служат подарочным дополнением к определенному типу продукции. Чаще всего они используются для оформления сувениров, на праздничных и торжественных мероприятиях. Чтобы эффект был из разряда «wow», надо заказать наклейки и при этом важно не забывать не только о качестве самого изделия, но и дизайне, который способен сделать ваш продукт запоминающимся и особенным. Такую же роль сыграют наклейки с логотипом.
- Этикетки. Отличается от стикера тем, что на ней обычно еще указан бренд, дата изготовления, состав, способ применения или срок годности товара. Таким образом, этикетка – это понятие более узкое и относится к фирменному стилю бренда. Качественное и яркое изготовление наклеек Киев и ваш бренд станет узнаваемым.