Способы реставрации ванн

Реставрация ванны жидким акрилом

Восстановление устаревшего покрытия жидким акрилом еще называют методом наливной ванны. По сравнению с традиционной эмалировкой, этот способ будет дороже примерно в 2 раза. Позволяет получить более прочный акриловый слой на чугунной или металлической ванне. Для нанесения не нужна кисть, состав постепенно наливают тонкой струйкой в резервуар, начиная с бортов по периметру. Техника может показаться несложной в выполнении, но определенно требует знаний и сноровки. Ошибки часто приводят к вздутиям, преждевременному отслоению акрилового слоя и прочим неудовлетворительным результатам.

Плюсы реставрации акрилом:

Без демонтажа ванны, кафеля;

Ассортимент оттенков;

Срок службы до 5 лет;

Перекрывает цветовые несовершенства, царапины;

Сохнет 24-36 часов;

Хорошо сохраняет тепло воды;

Есть составы без едких запахов;

Гладкая блестящая поверхность, красивый внешний вид.

Минусы:

Могут появляться воздушные пузыри, бугры;

Слишком горячая вода провоцирует отслойки полимера;

Возможны царапины, трещины при небрежной эксплуатации;

Обязательный демонтаж слива перелива;

Копирует неровности, выемки;

Пользоваться ванной рекомендуют минимум через 3-4 суток;

Нельзя мыть кислотными, щелочными, абразивными средствами.

Реставрация ванны жидким акрилом позволяет добиться эффекта нового изделия. Но чтобы результат действительно совпал с ожиданиями и радовал продолжительное время, следует точно соблюдать технологию реставрации, важно дать слою хорошо просохнуть, не торопиться с водными процедурами.

Акриловый вкладыш

Вкладыш обладает всеми достоинствами акриловой ванны:

Срок службы достигает 10 лет и более;

Устойчивость к механическим повреждениям;

Сохраняет свежий цвет, не желтеет;

Можно заказать вставку нужного оттенка;

Купаться допустимо на следующий день;

Скрывает заводской брак, сколы, трещины, неровности;

Поверхность не становится шероховатой.

Недостатки: