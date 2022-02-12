Способы реставрации ванн

По
Евгений
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Способы реставрации ванн

Реставрация ванны жидким акрилом

Восстановление устаревшего покрытия жидким акрилом еще называют методом наливной ванны. По сравнению с традиционной эмалировкой, этот способ будет дороже примерно в 2 раза. Позволяет получить более прочный акриловый слой на чугунной или металлической ванне. Для нанесения не нужна кисть, состав постепенно наливают тонкой струйкой в резервуар, начиная с бортов по периметру. Техника может показаться несложной в выполнении, но определенно требует знаний и сноровки. Ошибки часто приводят к вздутиям, преждевременному отслоению акрилового слоя и прочим неудовлетворительным результатам.

Плюсы реставрации акрилом:

  • Без демонтажа ванны, кафеля;
  • Ассортимент оттенков;
  • Срок службы до 5 лет;
  • Перекрывает цветовые несовершенства, царапины;
  • Сохнет 24-36 часов;
  • Хорошо сохраняет тепло воды;
  • Есть составы без едких запахов;
  • Гладкая блестящая поверхность, красивый внешний вид.

Минусы:

  • Могут появляться воздушные пузыри, бугры;
  • Слишком горячая вода провоцирует отслойки полимера;
  • Возможны царапины, трещины при небрежной эксплуатации;
  • Обязательный демонтаж слива перелива;
  • Копирует неровности, выемки;
  • Пользоваться ванной рекомендуют минимум через 3-4 суток;
  • Нельзя мыть кислотными, щелочными, абразивными средствами.

Реставрация ванны жидким акрилом позволяет добиться эффекта нового изделия. Но чтобы результат действительно совпал с ожиданиями и радовал продолжительное время, следует точно соблюдать технологию реставрации, важно дать слою хорошо просохнуть, не торопиться с водными процедурами.

Акриловый вкладыш

Вкладыш обладает всеми достоинствами акриловой ванны:

  • Срок службы достигает 10 лет и более;
  • Устойчивость к механическим повреждениям;
  • Сохраняет свежий цвет, не желтеет;
  • Можно заказать вставку нужного оттенка;
  • Купаться допустимо на следующий день;
  • Скрывает заводской брак, сколы, трещины, неровности;
  • Поверхность не становится шероховатой.

Недостатки:

  • Высокая цена;
  • Нельзя реставрировать стальные ванны;
  • Не подойдет для ванны нестандартной формы;
  • Двойная конструкция забирает полезную площадь чаши;
  • Нужно разбирать плитку;
  • Ошибки монтажа, наличие пустот, зазоров между старым изделием и новым вкладышем приведет к скоплению влаги, спровоцирует развитие грибка, появится дурной запах.

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