Способы реставрации ванн

Реставрация ванны жидким акрилом
Восстановление устаревшего покрытия жидким акрилом еще называют методом наливной ванны. По сравнению с традиционной эмалировкой, этот способ будет дороже примерно в 2 раза. Позволяет получить более прочный акриловый слой на чугунной или металлической ванне. Для нанесения не нужна кисть, состав постепенно наливают тонкой струйкой в резервуар, начиная с бортов по периметру. Техника может показаться несложной в выполнении, но определенно требует знаний и сноровки. Ошибки часто приводят к вздутиям, преждевременному отслоению акрилового слоя и прочим неудовлетворительным результатам.
Плюсы реставрации акрилом:
- Без демонтажа ванны, кафеля;
- Ассортимент оттенков;
- Срок службы до 5 лет;
- Перекрывает цветовые несовершенства, царапины;
- Сохнет 24-36 часов;
- Хорошо сохраняет тепло воды;
- Есть составы без едких запахов;
- Гладкая блестящая поверхность, красивый внешний вид.
Минусы:
- Могут появляться воздушные пузыри, бугры;
- Слишком горячая вода провоцирует отслойки полимера;
- Возможны царапины, трещины при небрежной эксплуатации;
- Обязательный демонтаж слива перелива;
- Копирует неровности, выемки;
- Пользоваться ванной рекомендуют минимум через 3-4 суток;
- Нельзя мыть кислотными, щелочными, абразивными средствами.
Реставрация ванны жидким акрилом позволяет добиться эффекта нового изделия. Но чтобы результат действительно совпал с ожиданиями и радовал продолжительное время, следует точно соблюдать технологию реставрации, важно дать слою хорошо просохнуть, не торопиться с водными процедурами.
Акриловый вкладыш
Вкладыш обладает всеми достоинствами акриловой ванны:
- Срок службы достигает 10 лет и более;
- Устойчивость к механическим повреждениям;
- Сохраняет свежий цвет, не желтеет;
- Можно заказать вставку нужного оттенка;
- Купаться допустимо на следующий день;
- Скрывает заводской брак, сколы, трещины, неровности;
- Поверхность не становится шероховатой.
Недостатки:
- Высокая цена;
- Нельзя реставрировать стальные ванны;
- Не подойдет для ванны нестандартной формы;
- Двойная конструкция забирает полезную площадь чаши;
- Нужно разбирать плитку;
- Ошибки монтажа, наличие пустот, зазоров между старым изделием и новым вкладышем приведет к скоплению влаги, спровоцирует развитие грибка, появится дурной запах.