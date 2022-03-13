Способы вызова в незнакомом городе

Номера такси в Казахстане

Вы также можете связаться с двумя крупными парижскими таксопарками по телефону. Номера такси Казахстана вы можете найти в сервисе Такси.КЗ.

Неважно, какую из компаний вы выберете. Тарифы установлены законом и поэтому не меняются. Заказ размещается через голосовой сервер. Вы указываете свой адрес, пункт назначения и желаемое время получения. Вы также можете указать, хотите ли вы такси для инвалидов-колясочников. Затем сервер сообщает вам время прибытия такси и модель автомобиля (например: «Черный Мерседес»). Языковые серверы также доступны на английском языке. Если бронирование не сработает, сервер свяжет вас с реальным человеком.

В последние годы водители такси подверглись резкой критике, поскольку они боролись против растущего успеха монополий крупных компаний такси, которые добились больших успехов, и многие частные лица увеличили свои зарплаты за счет поездок на такси.

Крупные компании имеют множество преимуществ: например, поездки дешевле, чем обычные поездки на такси, и вы знаете стоимость проезда еще до начала поездки. Оплата производится автоматически банковским переводом (наличные иметь при себе не обязательно), а благодаря рейтинговой системе водители всегда очень дружелюбны.

Конечно, легальное частное такси не могли предоставить такое качество обслуживания. Вместо того, чтобы снизить цены и улучшить обслуживание, они объявили забастовку и продемонстрировали сохранение своей монополии — жалко. К сожалению, некоторые категории автомобилей крупных компаний были запрещены. Однако, чтобы не отставать от этого нового конкурса, компании такси разработали новые приложения (с возможностью онлайн-бронирования).