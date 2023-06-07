Справится даже ребенок: рецепт шоколадки в тесте

При желании изделие можно посыпать корицей или орешками перед тем, как отправлять тесто с шоколадом в духовку.

Если обычный шоколад приелся или неинтересен, с ним можно сделать вкусный десерт, завернув его в слоеное тесто. На приготовление такой вкуснятины уйдет совсем немного времени, а сделать ее сможет даже ребенок под чутким руководством взрослых. Предлагаем рецепт десерта из кулинарного блога «Рецепты каждый1 день».

Шоколадка в слоеном тесте

Ингредиенты:

шоколад молочный – 1 плитка;

слоеное дрожжевое тесто – 1 упаковка;

желток – для смазывания.

Способ приготовления:

Тесто раскатать в прямоугольник шире плитки шоколада. В центр листа положить плитку шоколада. Боковые стороны разрезать на полоски шириной 20-25 миллиметров немного наискось. Угловые части вырезать.

Завернуть шоколадку в тесто – сначала загнуть верхние и нижние края. Затем загибать боковые полоски по очереди так, чтобы получилась красивая косичка.

Выложить слойку на противень, взбить желток и смазать тесто. При желании сверху можно посыпать орешками или корицей. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

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