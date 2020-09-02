Справочник по типам тканей 

Все больше и больше женщин предпочитают шить собственными руками вместо того, чтобы часами сидеть в торговых центрах, просматривая витрины магазинов в поисках нужной им одежды. Самостоятельное создание гарантирует соответствие индивидуальным потребностям и вкусу, а также сводит к минимуму возможность встретить кого-то в таком же наряде и гарантирует уникальность вашего образа.

Почему так важен выбор материала?

Выбранная вами ткань будет отвечать за внешний вид одежды и за ее долговечность и комфорт при ношении. Также это будет зависеть от того, будет ли за ним легко ухаживать. Выбранная ткань должна украсить сшитую одежду. Как только вы приобретете навыки шитья, вы научитесь определять состав волокон, переплетение и отделку ткани. Они будут нести ответственность за состояние и эстетику проекта.



Каким критериям следовать?

При выборе материала, конечно, учитывайте его цвет, декор, фактуру и, конечно же, цену. После выбора правильной ткани стоит убедиться, что на ней нет дефектов плетения или дефектов цвета, чтобы вы не пожалели о ее покупке позже.

Повседневная одежда

Если вы планируете шить повседневное платье, толстовку, брюки или юбку, выберите трикотаж mytextile.ru/trikotazh или джинсовую. Их можно стирать в машине и они обеспечивают очень хорошую циркуляцию воздуха.

Для спорта

Большим преимуществом спандекса и лайкры, из которых можно сшить одежду для спорта или купальный костюм, является возможность стирки в стиральной машине и сушки при низкой температуре.

Осенние наряды

Если вы хотите сшить индивидуальный пиджак, более плотное пальто или костюм, используйте плотные ткани, такие как шерсть, твид или кашемир.



Вечерние платья

Шейте вечерние платья из тонких тканей, таких как атлас, тафта, парча или бархат. Для пошива курток можно использовать фланель или трикотаж, которые можно стирать. Красивое вечернее платье также будет из шифона, прозрачного хлопка или ткани, украшенной бусинами.

Теперь вы знаете, какие ткани подходят к типам одежды. При выборе материала, конечно, учитывайте его цвет, отделку, фактуру, вес и, конечно же, цену. Выбрав подходящую ткань, стоит проверить ее на предмет дефектов плетения или цветовых дефектов, чтобы потом не пожалеть о покупке. Только от вас зависит, каким будет результат.