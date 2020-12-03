Спрос на новостройки в Севастополе превышает предложение

Фото: pixabay.com

Продажи квартир в новостройках Севастополя выросли в три раза за один год. Данные статистики в эфире телеканала «НТС» привела начальник отдела ипотечного кредитования Российского национального коммерческого банка Надежда Мирошниченко. Специалист отметила: спрос на квартиры в новостройках города превышает предложение. Севастопольцы берут ипотечные кредиты на покупку квартир в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО, начальник отдела ипотечного кредитования РНКБ Банка (ПАО): «Наши клиенты уже выбирают не только Крым. Регионы присутствия нашего банка – Санкт-Петербург, Москва, области, Краснодарский край. Мы можем там аккредитоваться. Наши люди уже выбирают там объекты. Помимо жилья есть ещё вопрос инвестирования».

Ставки по ипотечным кредитам в РНКБ – от 5,5%, рассказала Надежда Мирошниченко. Специалист объяснила особенности кредитования для молодых семей.

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО, начальник отдела ипотечного кредитования РНКБ Банка (ПАО): «Речь идёт о сертификате, получаемом в Департаменте. Этот сертификат может быть использован в качестве первоначального взноса по объекту или на досрочное погашение. О материнском капитале отдельно скажу – он сейчас очень широко используется, и в ипотеке это тоже очень важно, потому что, если смотреть статистику, то на улучшение жилищных условий материнский капитал используется чаще всего».

Какие категории граждан могут рассчитывать на программу господдержки для получения ипотечного кредита? Для кого действуют ипотечные каникулы? Предоставляет ли РНКБ отсрочки по платежам в период пандемии? И почему севастопольцы предпочитают покупать квартиры в северных городах страны? Смотрите подробную беседу об особенностях ипотечного кредитования в новом выпуске программы «Актуальное интервью».