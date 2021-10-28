Спрос на отдых в Крыму снизился на 20% из-за коронавирусных ограничений

Минкурортов и туризма РК зафиксировало снижение спроса на отдых в регионе на 15-20% из-за введения дополнительных коронавирусных ограничений, передает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Вадима Волченко.

Минкурортов Крыма призвало воздержаться от поездок на курорты региона «С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме видеоконференцсвязи», – отметил он.

Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будут вводить тотальный локдаун на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.