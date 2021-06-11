Сравнение 3D-принтеров

Еще не так давно 3d моделирование было фантастикой, которую мы часто встречали в фильмах, но и представить не могло, что совсем скоро это будет доступно каждому желающему. Узнать больше про 3д принтеры вы можете на сайте https://devicelist.best/en/.

Все это доступно благодаря 3D– принтеру и другим современным технологиям, которые уже плотно вошли в нашу жизнь. Нет никаких ограничений, такое устройство доступно каждому. Да, разумеется, такой принтер стоит немало, но если речь идет о его использовании в производственных масштабах, то такое устройство очень быстро окупится.

С помощью 3Д принтера можно производить различные товары. Это все благодаря его способности выводить трехмерные данные. Проще говоря, можно смоделировать объемную фигуру. Наверняка, каждый умеет пользоваться обычным принтером, с помощью которого мы распечатывает текст, картинку или фотографии. Потому, вам не сложно будет понять работу принтера 3Д, которые не сильно отличаются в самом принципе, с той только разницей, что его возможности существенно выше, он может создать любой, заданный вами трехмерный объект. Основа технологии печати, это нанесение слоев в последовательном порядке. Для того чтобы смоделировать и напечатать 3Д объект «чернилом» служит обычный пластик, который в процессе печати плавится. После того, как все необходимые слоя нанесены, а форма 3Д объекта приобретена, пластик застывает и затвердевает.

При этом такой принтер отличается большой скоростью печати, простотой и низкой себестоимостью, что очень выгодно при использовании устройства в бизнесе. Если сравнить работу 3д моделирование с ручной работой, то мы увидим, что первый способ выполняет задание гораздо быстрее, устройству на это потребуется максимум несколько часов, в то время как работа вручную может занять не одну неделю.

Не забываем и о том, что ручная работа никак не может иметь низкую себестоимость, что не выгодно. Единственный используемый материал для принтера – это пластик, с невероятно низкой стоимостью. Такое устройство будет вам приносить максимальную выгоду.

Преимущества 3Д-моделирования: