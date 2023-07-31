Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

Помимо кабачков многие выращивают в огородах баклажаны. Данный овощ менее популярен в нашей стране. Однако, это не уменьшает его позитивное влияние на организм. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к этому овощу и попытаться грамотно и вкусно его приготовить.

В магазинах блюда из баклажанов и сам овощ стоят довольно дорого. Поэтому в летний сезон рекомендуется выращивать и употреблять овощ в большом объеме. О том как готовить баклажаны мы расскажем подробнее.

Ингредиенты жареных баклажанов:

Баклажаны — 700 г;

Растительное масло — 60 мл;

Вода — 60 мл;

Яблочный уксус 5% — 60 мл;

Паприка — 1/4 ч. л.;

Перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

Мед — ч. л.;

Соль — ч. л.;

Лимонный сок — ст. л.;

Цедра лимона;

Чеснок — 3 зубчика;

Петрушка — 100 г.

Приготовление жареных баклажанов:

Удаляем у баклажанов плодоножку и нарезаем крупным кубиком. В отдельной миске соединяем растительное масло с яблочным уксусом и водой.

Высыпаем в смесь уксуса и масла паприку, черный молотый перец и соль. Шинкуем мелко зубчики чеснока и петрушку. Добавляем в маринад мед и лимонный сок.

Нашинкованный чеснок смешиваем с петрушкой и лимонной цедрой. Высыпаем смесь петрушки и чеснока в маринад, тщательно перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло на сильном огне. Обжариваем баклажаны до золотистой корочки, постоянно помешиваем.

Баклажаны внутри должны оставаться упругими. Не забываем солить баклажаны при обжаривании.

Выкладываем обжаренные баклажаны в глубокую стеклянную емкость, заливаем маринадом. Даем баклажанам остыть, тщательно перемешиваем.

Оставляем баклажаны в холодильнике на полчаса.

Жареные баклажаны рекомендуется подавать в холодном виде. Иначе блюдо будет менее ароматным и насыщенным.