Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

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Помимо кабачков многие выращивают в огородах баклажаны. Данный овощ менее популярен в нашей стране. Однако, это не уменьшает его позитивное влияние на организм. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к этому овощу и попытаться грамотно и вкусно его приготовить.

В магазинах блюда из баклажанов и сам овощ стоят довольно дорого. Поэтому в летний сезон рекомендуется выращивать и употреблять овощ в большом объеме. О том как готовить баклажаны мы расскажем подробнее.

Ингредиенты жареных баклажанов:

  • Баклажаны — 700 г;
  • Растительное масло — 60 мл;
  • Вода — 60 мл;
  • Яблочный уксус 5% — 60 мл;
  • Паприка — 1/4 ч. л.;
  • Перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
  • Мед — ч. л.;
  • Соль — ч. л.;
  • Лимонный сок — ст. л.;
  • Цедра лимона;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Петрушка — 100 г.

Приготовление жареных баклажанов:

Удаляем у баклажанов плодоножку и нарезаем крупным кубиком. В отдельной миске соединяем растительное масло с яблочным уксусом и водой.

Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

Высыпаем в смесь уксуса и масла паприку, черный молотый перец и соль. Шинкуем мелко зубчики чеснока и петрушку. Добавляем в маринад мед и лимонный сок.

Нашинкованный чеснок смешиваем с петрушкой и лимонной цедрой. Высыпаем смесь петрушки и чеснока в маринад, тщательно перемешиваем.

Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

В сковороде разогреваем растительное масло на сильном огне. Обжариваем баклажаны до золотистой корочки, постоянно помешиваем.

Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

Баклажаны внутри должны оставаться упругими. Не забываем солить баклажаны при обжаривании.

Выкладываем обжаренные баклажаны в глубокую стеклянную емкость, заливаем маринадом. Даем баклажанам остыть, тщательно перемешиваем.

Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

Оставляем баклажаны в холодильнике на полчаса.

Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

Жареные баклажаны рекомендуется подавать в холодном виде. Иначе блюдо будет менее ароматным и насыщенным.

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