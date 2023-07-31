Сразу и закуска и гарнир. Шикарный рецепт из баклажанов с чесноком

Помимо кабачков многие выращивают в огородах баклажаны. Данный овощ менее популярен в нашей стране. Однако, это не уменьшает его позитивное влияние на организм. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к этому овощу и попытаться грамотно и вкусно его приготовить.
В магазинах блюда из баклажанов и сам овощ стоят довольно дорого. Поэтому в летний сезон рекомендуется выращивать и употреблять овощ в большом объеме. О том как готовить баклажаны мы расскажем подробнее.
Ингредиенты жареных баклажанов:
- Баклажаны — 700 г;
- Растительное масло — 60 мл;
- Вода — 60 мл;
- Яблочный уксус 5% — 60 мл;
- Паприка — 1/4 ч. л.;
- Перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- Мед — ч. л.;
- Соль — ч. л.;
- Лимонный сок — ст. л.;
- Цедра лимона;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Петрушка — 100 г.
Приготовление жареных баклажанов:
Удаляем у баклажанов плодоножку и нарезаем крупным кубиком. В отдельной миске соединяем растительное масло с яблочным уксусом и водой.
Высыпаем в смесь уксуса и масла паприку, черный молотый перец и соль. Шинкуем мелко зубчики чеснока и петрушку. Добавляем в маринад мед и лимонный сок.
Нашинкованный чеснок смешиваем с петрушкой и лимонной цедрой. Высыпаем смесь петрушки и чеснока в маринад, тщательно перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло на сильном огне. Обжариваем баклажаны до золотистой корочки, постоянно помешиваем.
Баклажаны внутри должны оставаться упругими. Не забываем солить баклажаны при обжаривании.
Выкладываем обжаренные баклажаны в глубокую стеклянную емкость, заливаем маринадом. Даем баклажанам остыть, тщательно перемешиваем.
Оставляем баклажаны в холодильнике на полчаса.
Жареные баклажаны рекомендуется подавать в холодном виде. Иначе блюдо будет менее ароматным и насыщенным.