Среди лучших. Крымская юрфирма включена в рейтинг судебных представителей

Информационно-правовой аналитический портал Право.ру опубликовал ежегодное исследование рынка литигации — юридических компаний, занимающихся разрешением споров в судах Российской Федерации.

В общероссийский рейтинг включена единственная крымская юридическая фирма — «Прецедент консалтинг». По данным обзора средняя сумма или стоимость имущества, за которую боролись юристы, составила 61 млн. рублей при общей сумме споров более 2 млрд рублей. Фирма специализируется на комплексной правовой защите бизнеса.

Как развивается крымское юридическое сообщество, как клиенты выбирают юристов и каким стал «пандемийный» год для судебных юристов, а также их клиентов — рассказал управляющий партнёр юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Станислав Петров.