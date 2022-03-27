Средства личной гигиены: разновидности, особенности выбора и применения

Купить средства личной гигиены по привлекательной цене можно на сайте компании АгораМаркет – широкий ассортимент качественных товаров.

Само понятие гигиены весьма обширно и включает в себя режим труда и отдыха, питание, уход за телом, использование различных гигиенических средств. Если рассматривать понятие личной гигиены, то это полноценный свод правил поведения человека в быту или на производстве. Более узкое понятие говорит о том, что это содержание в чистоте тела, одежды, предметов домашнего обихода. Отсутствие личной гигиены может привести к снижению уровня жизни, ухудшению здоровья.

Несмотря на то, что эффективность и необходимость гигиены доказана, элементарные правила соблюдают не все взрослые люди, соответственно не могут приучить к этому и детей.

Гигиена полости рта подразумевает использование как минимум зубной щетки и пасты, полноценная гигиена – применение ирригаторов, щеток различного вида, включая монопучок, зубные нити, ополаскиватели, средства для отбеливания зубов, а также профессиональную чистку в кабинете стоматолога. Зубная щетка должна использоваться единолично.

Гигиена половых органов важна как для женщин, так и для мужчин. Отказ от гигиенических процедур может привести к развитию цистита, кандидоза, уретрита. В качестве средств личной гигиены используются станки, полотенца – должны быть индивидуальными. В период менструации женщины используют прокладки, тампоны, менструальные чаши. Желательно после каждого похода в туалет использовать гигиенический душ. Если такой возможности нет, то сухую или влажную туалетную бумагу.

Если речь идет о личной гигиене, то стоит выбирать только качественные, безопасные товары, имеющие сертификаты качества, – ватные диски, ватные палочки, станки, одноразовые полотенца, гели для душа, мыло и другие средства.