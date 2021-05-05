Срочный выкуп авто в Киеве и Украине от Express Vykup

Если ваш автомобиль попал в «неудачное событие», у вас есть несколько вариантов его утилизации. Вы можете продать битое авто на сайте https://expressvykup.com.ua/ после осмотра и оценки автовыкупщиком.

Механическая оценка для вашего разбитого автомобиля

Во-первых, попросите квалифицированного механика осмотреть транспортное средство и дать вам отчет о степени повреждения. Узнайте, какие системы и компоненты все еще работают, чтобы вы были в курсе. Это важно, так как это повлияет на то, как вы можете продать автомобиль. Автомобиль, который имеет функционирующие детали, стоит больше, чем тот, который полностью списан.

Автомобиль подлежит ремонту?

Всегда найдутся люди, которые хотят купить неработающие автомобили по дешевке за запчасти или те, кто любит ремонтировать автомобили, поэтому, возможно, стоит потратить время на его ремонт, по крайней мере, до стадии, когда он функционирует. Конечно, стоимость счета за ремонт может быть больше, чем кто-то готов заплатить за него, поэтому не переусердствуйте, если не собираетесь получать прибыль. Если вы продаете поврежденный автомобиль, вы должны быть осторожны и в рекламе, чтобы не допустить ложной рекламы.

Лучшие способы продать битую машину

Продайте свой автомобиль «как есть»

Когда вы решите, что неисправности в вашем автомобиле не стоит ремонтировать, лучшим вариантом является продажа автомобиля как есть. Вы можете нанять оценщика автомобиля, чтобы узнать реальную стоимость вашего автомобиля. Таким образом, вы напористы во время продажи. В тех случаях, когда у вас нет денег, чтобы нанять оценщика, тщательно изучите рыночную стоимость автомобилей той же модели, что и у вас, и в том же состоянии, что и у вас. После этого вы теперь можете рассчитаться по цене, которую хотите продать свой автомобиль, установить условия продажи и способ оплаты. Наконец, выберите подходящий канал для рекламы, например, электронную маркетинговую платформу и, в конечном итоге, продайте.