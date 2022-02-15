Срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма продлен

Срок содержания под стражей бывшего вице-премьера РК Владимира Серова продлен, передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Суд признал ИП виновным в гибели девяти человек в ДТП на трассе «Таврида» «14 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей Серова Владимира Николаевича до 17 мая 2022 года включительно», – сообщили в пресс-службе.

В сообщении отметили, что бывший вице-премьер РК обвиняется в пособничестве в покушении на мошенничество в особо крупном размере и злоупотреблением должностных полномочий.