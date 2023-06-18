SSL сертификат для поддоменов — это сертификат безопасности, который позволяет защищать не только основной домен, но и все его поддомены. Он обеспечивает шифрование данных и подтверждает подлинность веб-сайта, устанавливая доверие между сервером и клиентом.

Когда вы получаете SSL-сертификат для основного домена, он, как правило, применяется только к нему. Однако, если у вас есть поддомены, такие как «subdomain.example.com» или «blog.example.com», вам может потребоваться SSL-сертификат, который будет действовать и для них.

Существуют два типа SSL-сертификатов для поддоменов:

1. Wildcard SSL-сертификат: Wildcard-сертификат обеспечивает защиту всех поддоменов основного домена. Он имеет символ ‘*’ в своем обозначении и может быть применен к любому поддомену уровня первого уровня, например, «subdomain.example.com», «blog.example.com», «shop.example.com» и так далее.

2. Мультидоменный (SAN) SSL-сертификат: Мультидоменный сертификат (также известный как SAN — Subject Alternative Names) позволяет защищать несколько разных доменных имен и поддоменов в одном сертификате. Вы можете добавить несколько поддоменов, разделенных запятыми, в поле Subject Alternative Names, чтобы получить защиту для каждого из них.

Получение SSL-сертификата для поддоменов требует указания всех нужных поддоменов при запросе сертификата. Вы можете получить такой сертификат у сертификационного центра (Certificate Authority, CA) или через уполномоченных поставщиков SSL-сертификатов. Пригодные сертификационные центры предоставят вам инструкции о том, как правильно запросить сертификат для поддоменов и установить его на вашем сервере.

SSL-сертификат для поддоменов обеспечивает безопасное соединение для всех ваших поддоменов, что особенно важно, если вы предоставляете услуги, хостите множество сайтов или имеете комплексную структуру веб-присутствия с несколькими поддоменами.