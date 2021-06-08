Ссуды под залог ювелирных изделий

Все, что ты думаешь, что знаешь о ломбардах, неправильно. А если вас интересует ломбард, обращайтесь на сайт ssudy.ru. Большинство из них не являются эскизными предприятиями, укомплектованными аферистами, торгующими краденым. Они также обычно не занимаются обстрелом больших долларов за редкие коллекционные вещи, как команда всемирно известного Лас-Вегасского ломбарда Gold & Silver Pawn Shop — магазина, представленного на Pawn Stars.

Вместо этого ломбарды занимаются явно негламурным, но полезным делом: они дают взаймы небольшие суммы денег — в среднем 150 долларов — людям, которым быстро нужны наличные деньги. Ежегодно эта индустрия обслуживает миллионы людей, но если вы никогда не заходили в ломбард, то, наверное, весь процесс кажется немного загадочным. Чтобы прояснить эту путаницу, мы поговорили с экспертом ломбардной индустрии, который помог нам разобраться в некоторых больших истинах о ломбардах, о том, как они работают, и кому они служат.

1. Ломбарды — это большой бизнес.

«В США существует около 12 000 или 13 000 ломбардов. Около 30 миллионов американцев полагаются на них, чтобы либо свести концы с концами, либо купить и продать подержанные товары из удобства», — рассказала Джордан Бирнхольц, основатель PawnGuru, сайта, который помогает людям найти ломбарды, интересующиеся их предметами, в «Чит-листе».

Ломбарды предоставляют потребителям краткосрочные кредиты под залог. Получить кредит довольно просто. Вы приносите товар в ломбард. Ломбард смотрит. Если он думает, что это что-то, что он может в конечном итоге продать, он предложит одолжить вам часть его стоимости. Если вы принимаете предложение, вы получаете наличные на месте. У вас также есть определенный срок — обычно от одного до четырех месяцев — чтобы вернуть деньги, которые вы одолжили у ломбарда, плюс любые проценты и комиссионные. Если Вы не можете вернуть кредит, Вы теряете залог (ломбард), который ломбард может затем продать, чтобы получить свою прибыль.

2. Для некоторых ломбарды — это финансовая линия жизни.

В то время как люди из всех слоев общества пользуются ломбардами, они особенно популярны среди тех, кто находится вне финансового мейнстрима. Более четверти американских домохозяйств являются небанковскими или недобанковскими, по данным Federal Deposit Insurance Corp. И эти семьи полагаются на такие услуги, как погашение кредитов, автокредитование, аренда магазинов и обналичивание чеков, для всех или некоторых из своих повседневных финансовых операций. Сорок процентов этих семей также пользуются ломбардами, по данным Национальной ассоциации ломбардовых брокеров.

Ломбардные кредиты являются привлекательным предложением для тех, кто находится на финансовой окраине по нескольким причинам. Ломбардный кредит можно получить не только без кредитного чека, но и с относительно низким уровнем риска. Если Вы не можете вернуть ломбард, Вы теряете товар, но не получаете черной метки в отчете о кредитоспособности. Сравните это с кредитами под высокие проценты, которые могут легко заманить потребителей в круговорот долгов.

«Людям не понадобились бы ломбарды, чтобы свести концы с концами в идеальном мире». Но это гораздо лучшая альтернатива для человека с низким уровнем дохода или человека без банковского обслуживания, имеющего финансовые проблемы, чем кредитор, выдающий кредит», — сказал Бирнхольц. «Потерять товар — отстой, но это намного лучше, чем быть в ловушке годами и [застрять с] тысячами долларов обременительных, труднопонятных гонораров».