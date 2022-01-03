Аккумуляторные мотопилы Stihl — это современная, легкая и невероятно удобная в обращении приусадебная техника

Типы бензопил: на что следует обратить внимание при выборе
Как и для любой другой пилы, когда вы выбираете бензопилы штиль, следует обратить внимание на следующие вещи.
Электрические бензопилы
Эти бензопилы должны быть подключены к источнику питания и лучше подходят для более легких работ. Они легкие и достаточно тихие, но обладают меньшей мощностью, чем их бензиновые аналоги.
Почему они классные:
- Легкий, тихий и не требующий обслуживания.
- Можно использовать прямо из коробки.
Аккумуляторные бензопилы
Аккумуляторные цепные пилы с аккумулятором дают вам полную свободу передвижения без ограничений по силовому кабелю. Их часто измеряют в сокращениях на зарядку, что дает вам представление о том, на сколько хватит заряда аккумулятора. Рекомендуем вам по хорошей цене аккумуляторную пилу Штиль купить.
Почему они классные:
- Легче, чем бензиновые модели, поэтому их легче носить с собой.
- Требуют небольшого обслуживания.
Подходит для: легких и средних работ по резке.
Бензопилы
Портативные и мощные бензопилы лучше всего подходят для тяжелых работ, таких как рубка больших деревьев, бревен или толстых веток. Обычно они оснащены двигателями объемом 32 куб. См или выше.
Почему они классные:
- С легкостью прорезайте толстые ветви или деревья.
- Создан для работы в любую погоду.
Подходит для: резки в тяжелых условиях.
Малые бензопилы
Эти бензопилы с более коротким лезвием идеально подходят для выполнения менее сложных задач по резке, таких как обрезка или заготовка дров. Они более портативны, чем другие бензопилы, поэтому вы можете носить их с собой, не уставая и не боля руками.
Почему они классные:
- Легкий и маневренный.
- Меньшая конструкция снижает нагрузку на руки и спину.
Подходит для: обрезки веток и обрезки небольших деревьев.