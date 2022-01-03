Аккумуляторные мотопилы Stihl — это современная, легкая и невероятно удобная в обращении приусадебная техника

Типы бензопил: на что следует обратить внимание при выборе

Как и для любой другой пилы, когда вы выбираете бензопилы штиль, следует обратить внимание на следующие вещи.

Электрические бензопилы

Эти бензопилы должны быть подключены к источнику питания и лучше подходят для более легких работ. Они легкие и достаточно тихие, но обладают меньшей мощностью, чем их бензиновые аналоги.

Почему они классные:

Легкий, тихий и не требующий обслуживания.

Можно использовать прямо из коробки.

Аккумуляторные бензопилы

Аккумуляторные цепные пилы с аккумулятором дают вам полную свободу передвижения без ограничений по силовому кабелю. Их часто измеряют в сокращениях на зарядку, что дает вам представление о том, на сколько хватит заряда аккумулятора. Рекомендуем вам по хорошей цене аккумуляторную пилу Штиль купить.

Почему они классные:

Легче, чем бензиновые модели, поэтому их легче носить с собой.

Требуют небольшого обслуживания.

Подходит для: легких и средних работ по резке.

Бензопилы

Портативные и мощные бензопилы лучше всего подходят для тяжелых работ, таких как рубка больших деревьев, бревен или толстых веток. Обычно они оснащены двигателями объемом 32 куб. См или выше.

Почему они классные:

С легкостью прорезайте толстые ветви или деревья.

Создан для работы в любую погоду.

Подходит для: резки в тяжелых условиях.

Малые бензопилы

Эти бензопилы с более коротким лезвием идеально подходят для выполнения менее сложных задач по резке, таких как обрезка или заготовка дров. Они более портативны, чем другие бензопилы, поэтому вы можете носить их с собой, не уставая и не боля руками.

Почему они классные:

Легкий и маневренный.

Меньшая конструкция снижает нагрузку на руки и спину.

Подходит для: обрезки веток и обрезки небольших деревьев.