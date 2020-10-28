Стадионом «Горняк» занялась прокуратура

Реконструкция стадиона «Горняк» в Балаклаве не задалась с самого начала. На этом объекте ФЦП стоимостью в 373 миллиона рублей уже сменилось двое подрядчиков, а судьба долгостроя только стала еще запутаннее.

Поиски подрядчика на контракт по реконструкции стадиона «Горняк» начались еще в 2018 году. На первые два конкурса никто не заявился, на третий была подана единственная заявка от ООО «Техстрой». Эта казанская компания давно известна на рынке производства полимерных труб. На момент заключения контракта, у «Техстроя» было довольно обширное портфолио готовых объектов— ливневки, водоводы, магистральные трубопроводы, напорные коллекторы и другие проекты по строительству инженерных сетей. Но стадионов, по имеющейся информации, эта компания раньше не строила. В итоге подрядчик не справился с объектом, в июле 2019 года контракт был расторгнут. После этого выяснилось, что проект нуждается в корректировке.

Второй контракт был подписан в октябре прошлого года. За реконструкцию стадиона взялась питерская компания «Гласстрой», к декабрю 2020 года объект планировали сдать. Однако 2 октября был расторгнут контракт и с этим подрядчиком.

После этого прокурор Балаклавского района Сергей Журавлев провел совещание по проблемам строительства стадиона Горняк. Об этом сообщило в соцсетях местное отделение партии «Единая Россия». Как отметили участники совещания, в течение года в капстрое так и не смогли организовать корректировку проекта.

Дальнейшая судьба этого объекта после совещания у прокурора пока не прояснилась. Более того, неизвестно, кто из вице-губернаторов будет курировать капстрой в новом составе правительства города. Денис Солодовников, отвечавший ранее за это направление, подал в отставку после сентябрьских выборов.

Отметим, что каждый из предыдущих подрядчиков получил из бюджета авансы в 30 процентов от суммы контракта, то есть в размере свыше 100 миллионов рублей. Как правило, эти суммы потом возвращаются в бюджет по банковской гарантии, но возвращение аванса может и затянуться. В любом случае, каждый раз при смене подрядчика часть этих денег идет на оплату фактически выполненных работ. Так, стоимость первого контракта была свыше 370 миллионов рублей, а стоимость второго — уже около 340 миллионов.

Третий подрядчик, если его найдут и назначат без конкурса, сможет получить аванс уже до 50 процентов от суммы контракта.

Лариса Петренко