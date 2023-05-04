Стакан кефира и 2 яйца. Пирожки больше не готовлю: вкусные сырные палочки из доступных продуктов

Сейчас трудно представить какое-нибудь барное заведение или кафе быстрого питания, где бы не было в меню сырных палочек.
Это незамысловатое блюдо плотно вошло в культуру потребления всего мира.
Свое начало сырные палочки берут из Италии, являясь аналогом хлебных палочек под названием гриссини.
Так как итальянцы любят экспериментировать с пищей, то создание сырных палочек для них было вопросом времени. Люди добавляли в тесто сыр, чтобы сделать выпечку более сытной. В итоге это побуждение накормить себя и семью переросло в отдельное блюдо.
Ингредиенты для сырных палочек:
- кефир — 250 мл;
- лук зеленый — пучок;
- яйца — 2 шт.;
- укроп — пучок;
- мука — 450 г;
- сыр — 150 г;
- соль — ч. л.;
- сода — ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.
Приготовление сырных палочек:
Соединяем в миске яйца с теплым кефиром, солим продукты, посыпаем сахаром и содой. Яйца с кефиром тщательно взбиваем венчиком до растворения песчинок сахара.
Измельчаем сыр на крупных зубчиках терки, зеленый лук и укроп шинкуем. Перемещаем сыр и зелень в миску с яично-кефирной массой.
Просеиваем в полученную смесь муку, замешивая тесто лопаткой. Как только тесто сформируется в плотный мягкий комок, можно вымешивать его на столе руками.
Из комка теста делаем лепешку толщиной 5-7 мм, разрезаем ее на длинные полоски. Делим полоски посередине, укорачивая их.
В большом количестве растительного масла нужно обжарить полоски теста до румяной корочки со всех сторон.
Так можно приготовить домашние сырные палочки. Часто такие палочки сочетают с супами и вторыми блюдами.