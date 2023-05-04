Стакан кефира и 2 яйца. Пирожки больше не готовлю: вкусные сырные палочки из доступных продуктов

Сейчас трудно представить какое-нибудь барное заведение или кафе быстрого питания, где бы не было в меню сырных палочек.

Это незамысловатое блюдо плотно вошло в культуру потребления всего мира.

Свое начало сырные палочки берут из Италии, являясь аналогом хлебных палочек под названием гриссини.

Так как итальянцы любят экспериментировать с пищей, то создание сырных палочек для них было вопросом времени. Люди добавляли в тесто сыр, чтобы сделать выпечку более сытной. В итоге это побуждение накормить себя и семью переросло в отдельное блюдо.

Ингредиенты для сырных палочек:

кефир — 250 мл;

лук зеленый — пучок;

яйца — 2 шт.;

укроп — пучок;

мука — 450 г;

сыр — 150 г;

соль — ч. л.;

сода — ч. л.;

сахар — 2 ч. л.

Приготовление сырных палочек:

Соединяем в миске яйца с теплым кефиром, солим продукты, посыпаем сахаром и содой. Яйца с кефиром тщательно взбиваем венчиком до растворения песчинок сахара.

Измельчаем сыр на крупных зубчиках терки, зеленый лук и укроп шинкуем. Перемещаем сыр и зелень в миску с яично-кефирной массой.

Просеиваем в полученную смесь муку, замешивая тесто лопаткой. Как только тесто сформируется в плотный мягкий комок, можно вымешивать его на столе руками.

Из комка теста делаем лепешку толщиной 5-7 мм, разрезаем ее на длинные полоски. Делим полоски посередине, укорачивая их.

В большом количестве растительного масла нужно обжарить полоски теста до румяной корочки со всех сторон.

Так можно приготовить домашние сырные палочки. Часто такие палочки сочетают с супами и вторыми блюдами.