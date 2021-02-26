Стали известны первые подробности продолжения реконструкции Матросского бульвара

Вторая очередь реконструкции Матросского бульвара позволит создать пешеходный каркас центра Севастополя. В рамках реконструкции организуют дополнительные входные группы со стороны улицы Воронина и Синопской лестницы.

Концепцию презентовал член Союза архитекторов России Дмитрий Прокофьев на заседании Архитектурно-художественного совета 26 февраля.

Заказчиком работ выступает благотворительный фонд ИКРГ «35-я береговая батарея». Разработчик проекта – архитектурное бюро «Сенаб Проект».

Для горожан создадут променад, который станет естественным продолжением Матросского бульвара. В самом начале обустроят парные павильоны для русского бильярда.

Перспективный вид на вход со стороны улицы Воронина

Перспективный вид на бильярдную со стороны входа с улицы Воронина

Перспективный вид на бильярдную со стороны улицы Воронина

Перспективный вид на бильярдную со стороны улицы Воронина

Далее посетители Матросского бульвара будут выходить на аллею, на которой будут размещать экспозиции городских художников. Предполагается создать каскад пергол, днём они будут создавать тень, а вечером служить опорой для освещения.

Перспективный вид на аллею художников

Перспективный вид на начало аллеи художников со стороны входа с улицы Воронина

Перспективный вид на аллею художников со стороны бильярдной

Перспективный вид на аллею художников

Перспективный вид на перголу

Перспективный вид на беседку «Грот»

От аллеи можно будет добраться к местам для тихого отдыха. Ниже разместят небольшой амфитеатр для камерных концертов. Рядом с Синопской лестницей установят пьедестал с бронзовой плитой с информацией о разгроме турецкой эскадры русским моряками под командованием Павла Степановича Нахимова. Подобный памятный знак установлен возле памятника Казарскому.

Перспективный вид на эстраду

Перспективный вид со стороны Синопской лестницы

Кроме того, предстоит сложная работа по усилению склона и обустройству подпорной стены возле Штаба Флота.

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, главный архитектор ООО «Сенаб Проект»: «Там часть подпорных стен находится в удовлетворительном состоянии, а часть подпорных стен (собственно там, где находится бильярдная) там они фактически руинированы. Этот фрагмент нужно полностью восстанавливать. Там достаточно сложная работа по усилению склона».

Представленные в документе подпорные стены, площадки и другие элементы будут облицованы доломитом – тем же минералом, который применялся в рамках первой очереди реконструкции. Кроме того, проложат инженерные коммуникации: капиллярную систему полива, видеонаблюдение, Wi-Fi. Из-за наличия обрыва высотой от 8 до 14 метров и склона могут возникнуть сложности с оборудованием ливневой системы. В проекте предусмотрели установку высокого бортового камня и ливневой лоток. Однако дождевая вода может выходить на Синопскую лестницу.

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, главный архитектор ООО «Сенаб Проект»: «Проблема с водой касается всей Синопской лестницы. Поскольку на сегодняшний день она явно требует реставрации и приведения в порядок, то делать на локальном фрагменте (это же всё-таки единый комплекс) отдельные очистные сооружения нам представляется неверным. Мы понимаем, что проблема существует, но её решать нужно более масштабно».

Михаил Развожаев считает, что при реконструкции Синопской лестницы нужно будет предусмотреть организацию дополнительных ливнесборников, когда будут модернизировать ливневую канализацию в центре Севастополя. Концепцию второго этапа реконструкции Матросского бульвара в предложенном проектировщиками варианте Архитектурно-художественный совет единогласно поддержал.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По сутевым вопросам представленных архитектурно-планировочных решений, как и по вопросам уличной мебели и прочих решений малых архитектурных форм, у совета замечаний нет. В рабочем порядке, и это не относится к функциям совета, что касается ливнёвки, это мы в инженерном смысле отработаем уже при проектировании».

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