Стали известны продукты, которые вредят печени

Врач-гепатолог Ольга Кириллова считает, что нарушить работу важного органа могут жирные, кислые и продукты с высоким содержанием фруктозы.

Кислота способна разрушить клетки печени, поэтому следует воздержаться от чрезмерного употребления черемши, щавеля, киви и клюквы, считает Ольга Кириллова. Многие из этих продуктов люди употребляют достаточно часто и не догадываются о потенциальном вреде.

Также, по мнению специалиста, урон печени может нанести фруктоза. Ее избыток вызывает «жировую болезнь» важного органа. Опасная фруктоза содержится в сахарозаменителях, сильногазированных напитках с подсластителями. Иначе дело обстоит с натуральной фруктозой, которая входит в состав фруктов. В день можно съедать 2–3 плода и не опасаться за свое здоровье, считает специалист.

В разговоре с «Гастрономъ» врач также напомнила о вреде натурального животного жира для печени. Потребление сливочного масла и жирной копченой рыбы в больших количествах тоже может быть опасным. С осторожностью нужно относиться к красителям, пищевым консервантам, повышенному содержанию в продуктах уксуса и соли.

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