Стали известны все кандидаты в депутаты севастопольского парламента

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В Севастополе завершилось выдвижение кандидатов в депутаты городского Заксобрания. Об этом сообщает интернет-портал ForPost.

Отмечается, что на депутатское кресло в парламенте от избирательного округа №6 претендует пять человек.

Последним документы подал кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» Владислав Грошев. Он уже принимал участие в выборах в Заксобрание в 2019 году, но по другому округу – № 3. Тогда победил Вячеслав Горелов.

Ранее от регионального отделения партии «Единая Россия» в депутаты выдвинули Вячеслава Аксёнова – начальника Главного контрольного управления, от КПРФ – бывшую служащую таможни Ирину Привезенцеву, а от ЛДПР – Сергея Гацолаева. Еще один из кандидатов – П. Г. Картамышев – на выборах будет представлять региональное отделение Партии пенсионеров.

Довыборы в городской парламент проведут в связи с тем, что избранный в 2019 году по округу № 6 Сергей Колбин стал сенатором от Севастополя в Федеральном собрании РФ. У избирателей будет возможность проголосовать в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября. В эти же дни пройдёт голосование на выборах в Госдуму и на выборах в восьми советах муниципальных округов Севастополя.