Стало известно, чем полезен для диабетиков инжир

Врач-диетолог Ольга Деккер объяснила, почему людям с сахарным диабетом стоит включить в рацион инжир.

По словам эксперта, инжир позволяет держать под контролем уровень глюкозы. Плод содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность.

Инжир также богат витаминами С, В6, тиамином, рибофлавином, фолиевой кислотой. В составе продукта есть и минералы: железо, медь, калий, магний и марганец, отметила врач.

В беседе с порталом «Спорт-Экспресс» Ольга Деккер рассказала, что инжир помогает улучшить процесс пищеварения, нормализует холестерин, защищает организм от свободных радикалов и укрепляет иммунную систему. Продукт также позволяет бороться с тревогой и стрессом, улучшает настроение.

«Как часто есть инжир, зависит от личных предпочтений и состояния здоровья. Рекомендуется употреблять фрукты разнообразно, включая инжир в здоровый и сбалансированный рацион. Можно добавлять его в салаты или в десерты и, конечно, есть в свежем виде в качестве перекуса», — заключила врач.

Людям с сахарным диабетом приходится тщательно следить за своим питанием, ведь важно постоянно держать сахар под контролем. По этой причине многие диабетики опасаются добавлять в питание некоторые продукты, которые приносят пользу организму, но могут содержать сахар, особенно это касается фруктов.

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