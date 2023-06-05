Стало известно, чем полезна для здоровья окрошка

Окрошка — любимое блюдо многих россиян. Врач-нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, что, помимо вкуса, блюдо обладает и неочевидной пользой для здоровья.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день человек должен употреблять 5 порций овощей и фруктов, и окрошка помогает восполнить часть нормы.

В блюдо нередко добавляют много рубленой зелени. Как известно, зелень имеет высокую концентрацию витамина С, бета-каротина, а также содержит антиоксиданты и некоторые минералы. Врач добавила, что зелень обладает особым вкусом, который помогает сократить количество соли в рационе. Это особенно важно для людей с повышенным артериальным давлением.

Тем, кто любит есть окрошку с мясом, эксперт посоветовала отдавать предпочтение нежирным видам птицы и добавлять их в окрошку в вареном виде.

«Окрошку с нежирным мясом можно считать также блюдом здорового питания с точки зрения правила „тарелки“, согласно которому каждый прием пищи включает в себя на 25% белковую еду (птица, мясо, рыба, яйца, морепродукты), 25% — зерновые, 50% — овощи», — отметила Ольга Тонкова-Кузнецова.

Заправку для блюда врач порекомендовала выбирать на свой вкус. Натуральный квас содержит пробиотики, полезные для желудочно-кишечного тракта, а кисломолочные продукты насыщают организм кальцием, сообщает агентство «Прайм».