Стало известно имя нового руководителя Музея героической обороны и освобождения Севастополя

Фото: Министерство культуры РФ

Временно исполнять обязанности директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя будет Михаил Смородкин. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Отмечается, что в зоне ответственности у него будет, в первую очередь, находиться наведение порядка на Историческом бульваре.

Среди основных причин смены руководства – непродуманная кадровая политика Александра Баркова и отсутствие стратегии развития федерального музея. Ранее мы сообщали о том, что из учреждения по тем или иным причинам были вынуждены уволиться 43 человека. В министерстве отметили, что развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок.

«За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями. Например, одно из множества нареканий общественности связано именно с отсутствием достойного участия музея и его представителей в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя», – пояснили в Минкультуры.

По данным с сайта министерства, Михаил Смородкин родился 15 июля 1979 года в Ленинграде. Зарекомендовал себя как системный и эффективный управленец в системе «Росгосцирка». В 2013 году возглавил Сочинский государственный цирк. Там под его руководством был завершен ремонт здания, оно было введено в эксплуатацию. К зимним олимпийским и паралимпийским играм в Сочи была подготовлена и проведена программа «Время побеждать» в поддержку олимпийской сборной России. Была проведена работа по повышению финансово-экономической эффективности во время курортного сезона.

С 2015 по 2017 год. Михаил Смородкин возглавлял Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. С 2017 по 2018 занимал должность заместителя директора Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». С 2018 по 2020 был первым заместителем генерального директора ФКП «Росгосцирк».