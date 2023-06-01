Стало известно, какие продукты лучше всего брать в дорогу

Врач-нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что взять с собой в долгую дорогу, например, в поезд или поездку на машине.

По словам эксперта, для перекуса или полноценного обеда в дороге стоит отдавать предпочтение здоровой пище, а вот от употребления фастфуда и вредных напитков лучше воздержаться.

Лучший вариант перекуса в дороге — фрукты, которые легко перевозить. К ним относятся яблоки, бананы, груши и все цитрусовые. Можно взять в дорогу и овощи. Врач порекомендовала сделать палочки из моркови и сельдерея, а также дополнительно взять к ним хумус.

Еще один вариант полезного перекуса — орехи, пишет «Газета.ру».

«Миндаль, грецкий орех, фундук и курага — источники белка, здоровых жиров и клетчатки. Они уменьшают чувство голода, исключают перекусы нежелательными продуктами, как хот-дог или бургер», — отметила эксперт.

Врач порекомендовала брать с собой белковые продукты, к примеру, творог, вареные яйца, заранее отваренные и уложенные в контейнеры кусочки курицы или индейки.

Вместо бутерброда Елена Свиридова предложила выбрать хлебцы или крекеры с начинкой.

«Они содержат больше клетчатки и меньше сахара, что позволяет вам снизить чувство голода и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Смажьте хлебцы творожным сыром, добавьте ломтик слабосоленой рыбы, огурец, зелень, французские травы», — порекомендовала эксперт.

Сделать полезный сэндвич можно из ржаного хлеба, начинки из авокадо, сыра, мяса и овощей, отметила врач. Кроме того, можно взять в дорогу темный шоколад, протеиновые батончики, а для обеда — зеленый салат с мясом, шпинатом, авокадо, кунжутом и грецким орехом, упакованный в контейнеры, горячее блюдо в термосе и запеченный бэби-картофель.