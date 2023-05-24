Стало известно, какие продукты необходимы в рационе для здоровья печени

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие продукты необходимы для здоровья органа.

В первую очередь эксперт посоветовала добавить в рацион полезные жиры, которые содержатся в орехах, семенах, жирных сортах рыбы, оливковом масле. При этом самыми полезными среди них считаются миндаль, кедровые и грецкие орехи, семена льна и тыквы, морские виды рыбы — лосось, тунец, сельдь. Эти продукты позволяют стабилизировать уровень холестерина в крови и защитить печень от ожирения.

Не менее полезны растительные и животные белки, например, мясо курицы, индейки, яйца, бобовые культуры. В составе этих продуктов есть аминокислоты, которые восстанавливают клетки печени и участвуют в регулировании уровня глюкозы и инсулина в крови.

«Витамины и минералы, необходимые печени, содержатся также в овощах, фруктах и ягодах. Наиболее полезны из овощей брокколи, морковь, кабачки, репа, редис, лук, чеснок и томаты, из фруктов — яблоки, груши, цитрусовые, из ягод — черника, брусника, клюква. Эти продукты оказывают антиоксидантное действие, предотвращают преждевременное разрушение клеток печени, замедляют окислительные и воспалительные процессы», — рассказала врач.

Эксперт дополнила, важно, чтобы рацион был разнообразным и включал в себя все эти продукты. Кроме того, стоит исключить из питания фастфуд, спиртные напитки, а также снизить употребления сахара и острой пищи, сообщает «Газета.ру».

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