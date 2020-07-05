Стало известно, кто может приехать на Koktebel Jazz Party в этом году

По мнению саксофониста-виртуоза и одного из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергея Головни, отличному фестивалю в том числе будет способствовать карантин, который россияне испытали на себе этой весной, когда были отменены все массовые мероприятия и концерты.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Саксофонист-виртуоз, композитор и один из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня, который недавно выпустил альбом Dreamlike Forest, рассказал в интервью РИА Новости о том, каких исполнителей можно ждать на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму в этом году.

«Планируем, как обычно, потрясающий состав — ведем переговоры с народным артистом России Игорем Брилем, Давидом Голощекиным, Ларисой Долиной. Общаемся с великим актером Игорем Скляром, который с недавних пор выступает как джазовый исполнитель… Из восходящих звезд будет Настя Лютова, которая уже очень хорошо заявила о себе. Работать приходится в довольно непредсказуемой ситуации, но на результате это не отразится — фестиваль будет бомбическим, я уверен», — сказал он.

По его словам, отличному фестивалю в том числе будет способствовать карантин, который россияне испытали на себе этой весной, когда были отменены все массовые мероприятия и концерты.

«Исполнители сейчас голодные до музыки. Думаю, те, кто приедет в Крым, станут просто разрывать свои инструменты. Они покажут все свое мастерство, будут улетать до небес! А вместе с ними и слушатели», — заявил музыкант и отметил, что он знает об этом не понаслышке, так как ему лично в этот период не хватало живого контакта со зрителями.

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«Но я решил для себя, что это время дано мне для другого. Порой самое важное для музыканта — быть в уединении, чтобы никто не отвлекал. Только так удается по-настоящему прийти в состояние, когда можно заниматься, получить идею, быть расположенным к творчеству», — добавил он.

Головня также заметил, что именно пандемия стала дополнительным стимулом для выходя его нового альбома Dreamlike Forest: «она не предрешила, но ускорила процесс».