Стало известно, нужно ли удалять семена из помидоров и огурцов

По мнению врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, семечки помидоров и огурцов воздействуют на организм по-разному. В беседе с «ДокторПитер» специалист рассказал, как правильно подготовить овощи к употреблению.

Семена самых популярных овощей богаты клетчаткой — растительными волокнами, которые помогают пищеварению и решают проблему запоров, рассказал Вялов.

«Семена огурцов и помидоров — это небольшие, но мощные „пакеты“ питательных веществ. В огуречных содержатся витамины, минералы, белки, жиры и углеводы, которые могут помочь в борьбе с различными заболеваниями» — добавил гастроэнтеролог.

Семена огурцов быстро и легко усваиваются, так как имеют тонкую оболочку, а значит, меньше клетчатки. Чистить их не нужно.

Семена помидоров содержат больше пищевых волокон. ЖКТ тратит больше «сил» на их переваривание. Специалист отметил, что избыток семян помидоров в рационе может вызвать проблемы из-за алкалоидов в их составе. Семена томатов в разумных количествах принесут пользу, организм получит витамины А, С и Е. Они укрепляют иммунитет и предупреждают возникновение различных заболеваний.

Если у вас есть проблемы с ЖКТ, но вы планируете порадовать себя большой порцией свежих спелых томатов, то лучше удалить из них все семена, подвел итог Сергей Вялов.

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