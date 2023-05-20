Стало известно, в каких овощах больше всего нитратов

Овощи принято считать полезной пищей, но содержание нитратов может лишить продукты всей пользы.

Врач-нутрициолог Анна Киреева объяснила, что некоторые производители используют химические вещества для ускорения созревания овощей, борьбы с болезнями, гниением и насекомыми.

Однако такие вещества способны привести к возникновению интоксикации в организме, а также опухолей.

«Нитраты также понижают содержание витаминов С, РР, В2 и Е в сельхозпродукции, ухудшают сохранность плодов. Вместе с тем нитраты способны расширять сосуды», — предупредила эксперт.

Врач добавила, что больше всего нитратов накапливает листовая зелень, в особенности петрушка, лук, кинза и сельдерей, и такие овощи, как свекла, редис и белокочанная капуста.

Морковь, огурцы, кабачки, тыква, редис и цветная капуста имеют среднее содержание нитратов. В картофеле, луке, перце, помидорах, чесноке нитратов меньше всего, пишет «Газета.ру».

«Для безопасного питания важно знать, в какой части растений нитраты концентрируются больше всего. Чаще всего это те части, по которым идет движение сока: корни, черешки, жилки листьев, кожура. Для огурцов, кабачков и тыквы — место прикрепления плода к стеблю, для других овощей нитраты накапливаются в разных частях. В капусте наиболее вредны кочерыжка, верхние листья и прожилки, в моркови, томатах и перце — сердцевина. В свекле и картофеле — кожура, а в арбузе и дыне — мякоть под коркой», — рассказала эксперт.

Подробнее о том, как очистить овощи от нитратов, читайте в нашей статье.