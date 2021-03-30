Стало известно, во сколько оценили «городскую электричку» в Севастополе

Фото: ForPost

Строительство «городской электрички» в Севастополе оценили примерно в 4 миллиарда рублей, сообщает новостной портал ForPost. Проект хотят реализовать за счёт средств федерального бюджета. Согласно документации, время строительства объекта – до 31 декабря 2023 года.

Пока объявлен первый конкурс – на проектирование объекта капитального строительства по организации движения «городской электрички» в Севастополе. Его объявила «Крымская железная дорога». По данным портала госзакупок, начальная стоимость контракта – почти 115 миллионов рублей.

В рамках работы над проектом подрядчику предстоит произвести необходимые инженерные изыскания, а также обследовать территорию строительства на наличие взрывоопасных предметов и потенциальных объектов культурного наследия.

Подача заявок на проектирование объекта завершается 20 апреля. Разработка проектно-сметной документации должна занять у подрядчика не более 245 календарных дней с момента подписания договора.

«Срок, необходимый для получения положительного заключения проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» и передачи проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», не более 62 (шестьдесят два) календарных дней», – уточняется в опубликованной документации.

Напомним, в планах властей города и КЖД – создать два новых маршрутов «Севастополь-пассажирский – Камышовая бухта» и «Севастополь-пассажирский – Золотая Балка».