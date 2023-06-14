Рецепты Станет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусом По Admin - 14 июня, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лето – это пора шашлыка, поэтому всегда стоит иметь под рукой несколько вкусных рецептов. Конечно, у каждого есть проверенный способ маринования и приготовления мяса, но всегда стоит пробовать что-нибудь новое. Вариантов маринада для шашлыка просто множество. Впрочем, сегодня попробуем особый маринад, который точно сделает мясо мягким и очень нежным, а в сочетании со «вкусом» огня эффект будет просто невероятным. Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Рецепт шашлыка на маринаде с уксусом Время: 8 часов (с маринованием) Порций: 6 – 8 Ингредиенты: – 2 килограмма свиной шеи; – 1 килограмм лука; – 1,5 литра воды; – 3 столовые ложки уксуса; – 2 столовые ложки соли; – 2 столовые ложки сахара; – перец и приправы – по вкусу. Приготовление: Мясо нарезаем кусками, а лук кольцами. Складываем мясо и лук в кастрюлю, солим. Смешиваем в воде, размешиваем воду, соль, уксус и сахар. Заливаем мясо маринадом и оставляем на ночь в холодильнике. Затем остается пожарить шашлык на углях до готовности. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретТеперь только так и готовим – рецепт легкого бисквитаКлубничное варенье на зиму – два рецепта по выборуВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов