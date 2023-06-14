Станет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусом

По
Admin
-
0
40

Лето – это пора шашлыка, поэтому всегда стоит иметь под рукой несколько вкусных рецептов. Конечно, у каждого есть проверенный способ маринования и приготовления мяса, но всегда стоит пробовать что-нибудь новое.

Вариантов маринада для шашлыка просто множество. Впрочем, сегодня попробуем особый маринад, который точно сделает мясо мягким и очень нежным, а в сочетании со «вкусом» огня эффект будет просто невероятным.

Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт

Рецепт шашлыка на маринаде с уксусом

  • Время: 8 часов (с маринованием)
  • Порций: 6 – 8

Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной шеи;
– 1 килограмм лука;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– перец и приправы – по вкусу.

Приготовление:

  • Мясо нарезаем кусками, а лук кольцами.
  • Складываем мясо и лук в кастрюлю, солим.
  • Смешиваем в воде, размешиваем воду, соль, уксус и сахар.
  • Заливаем мясо маринадом и оставляем на ночь в холодильнике.
  • Затем остается пожарить шашлык на углях до готовности.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА