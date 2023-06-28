Рецепты Старинные рецепты полесской кухни: от вареников с черникой и фасолью до супа пенцах По Admin - 28 июня, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Что вы знаете о полесской кухне? Ей присущи блюда из картофеля, ягод, тыквы и разнообразных каш. О самых интересных блюдах мы сегодня и поговорим. В полесской кухне много блюд, также популярных в Польше, Беларуси. Однако настоящей родиной их именно украинская кухня. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Мы поделимся с вами рецептами самых популярных блюд: супа из жемчужной крупы, вареников с необычной начинкой и картофельных костылей «копытца». Вареники с черникой и фасолью Это блюдо довольно необычное, но оно является звездой полесской кухни. Суть блюда состоит в том, чтобы соединить чернику с толченой фасолью. Удивительно, но очень вкусно! Вареники / Фото Барышня Вам нужно замесить дрожжевое тесто и оставить для брожения. Сухие черники запарить, фасоль сварить и толчь. Смешать чернику с фасолью и добавить сахар. Слепить вареники и сварить. Подать со сметаной. Рецепт супа Пенцах *Пенцах в переводе перловая крупа. Время: 3 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 300 граммов говяжьих костей; – 50 грамм сушеных грибов; – 1–2 лука, петрушка; – 100 граммов перловой крупы; – 1 ложка сливочного масла; – 1 ложка муки; – 100 граммов сметаны; – сухая зелень петрушки и укропа. Приготовление: Кости заливаем 2 литрами холодной воды и варим на медленном огне. Когда закипит, снимаем пену, солим и добавляем петрушку и разрезанный пополам, подпеченный на сковороде лук. Отдельно отвариваем грибы, нарезаем их соломкой и вместе с отваром вливаем в суп. Пенцак (жемчужную крупу) перебираем, моем и заливаем на 2-3 часа кипятком, чтобы быстрее разварился. Масло обжариваем с мукой до светло-коричневого цвета, заправляем суп, добавляем крупу и доводим до кипения. Сдабриваем зеленью. Наливая суп в тарелки, добавляем сметану. Приятного аппетита! Копытка – картофельные клецки Время: 50 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 800 граммов картофеля; – 400 граммов муки; – 2 куриных яйца; – 60 граммов картофельного крахмала; – масло сливочное; – соль. Приготовление: Картошку моем, очищаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности 30 минут. Затем перебиваем в пюре, добавляем просеянную муку, крахмал и яйца. Солим и замешиваем тугое тесто. Копыта / Фото Полиш фудис Раскатываем тесто на посыпанной мукой поверхности в форме колбаски и нарезаем ее небольшими ромбиками наискось. Доводим до кипения воду, солим и варим копытца в течение 3 – 5 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и подаем на стол. Приятного аппетита! Заинтересовала украинская кухня? У нас также есть 5 забытых блюд из целой Украины из рецептами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтракНастоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойДля рогаликов или булочек: клубничный джем – рецепт по которому готовили для королевы ЕлизаветыСколько варить яйцо до идеального состояния – теперь готовим только такКак из бабушкиной печи: старинный рецепт хлеба на закваске