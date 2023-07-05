Старинные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюд

Украинская кухня богата разнообразными блюдами, которые полюбились уже во всем мире. Борщ, вареники, сырники, голубцы. Но не следует забывать и о других известных древних блюдах, как бограч и гомбовцы. Закарпатская кухня – это не только кнедлики, баноши и наливки. 24 канал подготовил интересную и невероятно колоритную подборку блюд украинской кухни, которая влюбит вас в еду Закарпатья. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Рецепт бограча Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 Ингредиенты:

– 100 граммов копченого бекона;

– 3 репчатые луковицы;

– 2 морковки;

– 6 картофелин;

– 3 зубка чеснока;

– 400 граммов томатов в собственном соке;

– 2 сладких перца;

– 1 острый перец;

– 600 граммов говядины;

– 800 граммов мясных свиных ребрышек;

– 1 столовая ложка сладкой паприки;

– соль и специи;

– 2,5 литра воды;

– горстка петрушки. Приготовление: Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно.

Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец.

Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде.

Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут. Закарпатский бограч / Фото Аутентичная Украина Далее добавляем молотый острый перец и паприку.

Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо.

Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения.

Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель.

При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты.

Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень.

Настаиваем суп десять минут, подаем к столу. Приятного аппетита! Рецепт реплянки Время: 1,5 часа Ингредиенты:

– картофель;

— кукурузная мука;

— сливочное масло;

– брынза. Приготовление: Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует. Всыпьте туда предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности.

Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку, сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой.

Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.

Подавайте рыплянку со сметаной и шкварками. Приятного аппетита! Рецепт грибного супа Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 Ингредиенты:

– 100 г белых сушеных грибов;

– 4 картофелины;

– морковь;

– репчатый лук;

– масло для жарки;

– петрушка;

– чеснок;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Сушеные грибы замачиваем в холодной воде на несколько часов, чтобы они размокли. В глубокой кастрюле отвариваем грибы на маленьком огне один час.

На разогретой сковороде с маслом поджариваем очищенный и порезанный кубиками картофель, измельченный кубиками лук и морковь, натертый на терке. Грибная уха / Фото 30 seconds Посолите, поперчите суп, добавьте ароматный перец, лавровый лист. Варите суп еще минут 10 и добавьте выжатый через пресс и припущенный на растительном масле чеснок и измельченную зелень. Приятного аппетита! Рецепт лангоши Время: 3 часа

3 часа Порции: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 150 граммов картофельного пюре;

– 6 граммов свежих дрожжей;

– 100 граммов молока;

– ½ чайной ложки сахара;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 ложки сметаны;

– 200 граммов твердого сыра;

– соль;

– молотая паприка;

– масло для жарки. Приготовление: Для теста соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.

Добавляем в смесь картофельное пюре и все перемешиваем.

Небольшими порциями добавляем в смесь муку, замесите тесто. Оно получится немного липким и мягким.

Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 – 2 часа.

Когда тесто отдохнет, разогреваем масло для жарки лангошей.

Щедро посыпаем столешницу мукой и выкладываем на нее тесто. Разделяем его на четыре части.

Руками, без помощи скалки, растягиваем каждую часть теста и формируем округлые лангоши. Серединку немного приминаем пальцами.

Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши.

Обжариваем их с обеих сторон во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Смешиваем сметану, пропущенный сквозь пресс чеснок и смазываем этим соусом буханки.

Обильно посыпаем их тертым сыром и молотой паприкой. Приятного аппетита! Рецепт гомбовцев Время: 60 минут

60 минут Порции: 8 Ингредиенты:

– 300 г 5% кисло-молочного сыра;

– 1 яичный желток;

– 30 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 слива;

– 30 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов орехов;

– сметана для подачи. Приготовление: Кисло-молочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.

Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам и еще один раз — должно получиться 8 частей. Закарпатские гомбовцы / Фото Аутентичная Украина Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик.

Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах.

Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить домашнюю вишневую наливку по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Рецепт настоящего закарпатского бограча

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