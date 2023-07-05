Рецепты Старинные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюд По Admin - 5 июля, 2023 0 16 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Украинская кухня богата разнообразными блюдами, которые полюбились уже во всем мире. Борщ, вареники, сырники, голубцы. Но не следует забывать и о других известных древних блюдах, как бограч и гомбовцы. Закарпатская кухня – это не только кнедлики, баноши и наливки. 24 канал подготовил интересную и невероятно колоритную подборку блюд украинской кухни, которая влюбит вас в еду Закарпатья. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Рецепт бограча Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 100 граммов копченого бекона; – 3 репчатые луковицы; – 2 морковки; – 6 картофелин; – 3 зубка чеснока; – 400 граммов томатов в собственном соке; – 2 сладких перца; – 1 острый перец; – 600 граммов говядины; – 800 граммов мясных свиных ребрышек; – 1 столовая ложка сладкой паприки; – соль и специи; – 2,5 литра воды; – горстка петрушки. Приготовление: Нарезаем небольшими кубиками бекон, очищенный лук. Морковь нарезаем соломкой, сладкий перец – произвольно. Очищенный картофель нарезаем грубыми кусками, чеснок – мелко-мелко. Так же и острый перец. Разрезаем ребра по одному. Говядину режем так, чтобы можно было за один укус съесть в готовом виде. Жарим бекон на среднем огне в виде шкварок. Высыпаем лук и жарим несколько минут. Добавляем морковь, жарим еще несколько минут. Закарпатский бограч / Фото Аутентичная Украина Далее добавляем молотый острый перец и паприку. Добавляем размятые томаты вместе с соком, сладкий перец сразу за помидорами. Добавляем мясо. Доливаем воду, вода должна накрыть мясо. Сдабриваем специями и солью. Доводим наш суп до кипения. Убавляем огонь до минимального и варим до тех пор, пока мясо станет мягким. Закладываем картофель. При необходимости приливаем еще немного воды, чтобы закрывать все продукты. Готовим бограч до тех пор, пока смягчится картофель. Добавляем чеснок и зелень. Настаиваем суп десять минут, подаем к столу. Приятного аппетита! Рецепт реплянки Время: 1,5 часа Ингредиенты: – картофель; — кукурузная мука; — сливочное масло; – брынза. Приготовление: Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует. Всыпьте туда предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности. Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку, сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой. Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки. Подавайте рыплянку со сметаной и шкварками. Приятного аппетита! Рецепт грибного супа Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 100 г белых сушеных грибов; – 4 картофелины; – морковь; – репчатый лук; – масло для жарки; – петрушка; – чеснок; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Сушеные грибы замачиваем в холодной воде на несколько часов, чтобы они размокли. В глубокой кастрюле отвариваем грибы на маленьком огне один час. На разогретой сковороде с маслом поджариваем очищенный и порезанный кубиками картофель, измельченный кубиками лук и морковь, натертый на терке. Грибная уха / Фото 30 seconds Посолите, поперчите суп, добавьте ароматный перец, лавровый лист. Варите суп еще минут 10 и добавьте выжатый через пресс и припущенный на растительном масле чеснок и измельченную зелень. Приятного аппетита! Рецепт лангоши Время: 3 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 250 граммов пшеничной муки; – 150 граммов картофельного пюре; – 6 граммов свежих дрожжей; – 100 граммов молока; – ½ чайной ложки сахара; – 2 зубчика чеснока; – 4 ложки сметаны; – 200 граммов твердого сыра; – соль; – молотая паприка; – масло для жарки. Приготовление: Для теста соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Добавляем в смесь картофельное пюре и все перемешиваем. Небольшими порциями добавляем в смесь муку, замесите тесто. Оно получится немного липким и мягким. Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 – 2 часа. Когда тесто отдохнет, разогреваем масло для жарки лангошей. Щедро посыпаем столешницу мукой и выкладываем на нее тесто. Разделяем его на четыре части. Руками, без помощи скалки, растягиваем каждую часть теста и формируем округлые лангоши. Серединку немного приминаем пальцами. Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши. Обжариваем их с обеих сторон во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Смешиваем сметану, пропущенный сквозь пресс чеснок и смазываем этим соусом буханки. Обильно посыпаем их тертым сыром и молотой паприкой. Приятного аппетита! Рецепт гомбовцев Время: 60 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 300 г 5% кисло-молочного сыра; – 1 яичный желток; – 30 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 1 слива; – 30 граммов пшеничной муки; – 100 граммов орехов; – сметана для подачи. Приготовление: Кисло-молочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем. Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам и еще один раз — должно получиться 8 частей. Закарпатские гомбовцы / Фото Аутентичная Украина Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик. Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах. Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить домашнюю вишневую наливку по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт настоящего закарпатского бограчаКлубничное варенье на зиму – два рецепта по выборуВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиИзысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодами