Старинный рецепт вишняка, которым лакомились еще наши предки

Вишняк издавна готовили наши предки и угощались на праздники и будни. Этот пьянящий напиток с вишен влюбит в себя с первого глотка, ведь он сладкий и ароматный.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вишняк – алкогольный напиток из вишни и сахара, который готовят естественным методом брожения. На вкус он опьяняющий, сладкий и ароматный.

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Если у вас достаточно свежих вишен, вы с легкостью можете повторить его дома. Такой напиток станет украшением любого праздника и застолья.

Рецепт домашнего вишняка без водки

Время: 45 – 50 дней

45 – 50 дней Порции: 3 – 4 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма вишен;

– 3 литра воды;

– 1,5 – 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Свежие вишни не моем водой. Да, потеряется вся микрофлора на поверхности ягод, которая способствует брожению.

Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду.

Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся. Полученным сиропом залейте вишни в бутыли.

Венчик бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней.

Если предпочитаете вишняку с терпким привкусом, косточки с вишен не удаляйте.

Приготовленный таким образом вишняк получается достаточно крепким и сладким, если же вы хотите, чтобы он получился менее крепким, варите сироп не из трех килограммов сахара, а с полутора. Путем варьирования его количества варьируется соответственно и крепость напитка.

Приятного аппетита!

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