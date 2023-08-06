Рецепты Старинный рецепт вишняка, которым лакомились еще наши предки По Admin - 6 августа, 2023 0 55 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вишняк издавна готовили наши предки и угощались на праздники и будни. Этот пьянящий напиток с вишен влюбит в себя с первого глотка, ведь он сладкий и ароматный. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вишняк – алкогольный напиток из вишни и сахара, который готовят естественным методом брожения. На вкус он опьяняющий, сладкий и ароматный. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Если у вас достаточно свежих вишен, вы с легкостью можете повторить его дома. Такой напиток станет украшением любого праздника и застолья. Рецепт домашнего вишняка без водки Время: 45 – 50 дней Порции: 3 – 4 литра Ингредиенты: – 3 килограмма вишен; – 3 литра воды; – 1,5 – 3 килограмма сахара. Приготовление: Свежие вишни не моем водой. Да, потеряется вся микрофлора на поверхности ягод, которая способствует брожению. Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду. Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся. Полученным сиропом залейте вишни в бутыли. Венчик бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней. Если предпочитаете вишняку с терпким привкусом, косточки с вишен не удаляйте. Приготовленный таким образом вишняк получается достаточно крепким и сладким, если же вы хотите, чтобы он получился менее крепким, варите сироп не из трех килограммов сахара, а с полутора. Путем варьирования его количества варьируется соответственно и крепость напитка. Приятного аппетита! Попытайтесь также приготовить квашеные огурцы по рецепту повара Клопотенко. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Всего два ингредиента: как сделать домашний вишнякБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовимБольше чем просто котлеты: рецепт сытного обеда из цукини и сыраНе жарьте так кабачки: проверенный рецепт оладий на сковородеРецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутерброду