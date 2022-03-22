Старое городское кладбище Севастополя уберут и избавят от бомжей

Фото: Андрей Носов

Власти Севастополя отреагировали на возмущения людей по поводу состояния старого городского кладбища на улице Пожарова. Кроме мусора, горожан также беспокоил вопрос обитания там бездомных. Новостной портал ForPost обратился в Департамент городского хозяйства с просьбой о комментарии по возникшей ситуации.

«ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» поручено оперативно произвести уборку закреплённой территории. На сегодняшний день работники приступили к уборке», — сообщили в Горхозе, предоставив в подтверждение фотографии самой уборки. Также в ведомстве отметили, что сейчас идёт подготовка обращения в полицию в части принятия мер в отношении лиц без определённого места жительства.Напомним, на старом городском кладбище захоронены участники Крымской, Русско-турецкой, Гражданской, Первой мировой и Великой Отечественной войн.