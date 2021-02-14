Старость не радость. Как до революции крымчане зарабатывали пенсии

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6. АиФ-Крым №6 10/02/2021

Конец минувшей недели ознаменовался бурной дискуссией относительно предложения одного из депутатов Госдумы о… ликвидации Пенсионного фонда. Впрочем, идеи эти озвучивались и в прошлые годы —убрать структуру-посредник, и выплачивать пособия из бюджета.

Экономисты, впрочем, уже высказались: федеральный бюджет никогда с физлицами не работал, и нет смысла рушить единую работающую систему, чтобы по факту потом просто заменить её другой. Потому, что каждая пенсия, финал трудовой жизни человека, — индивидуальная история. И невозможно обойтись без специалистов, которые её оценивают в соответствие с законодательством, учитывая все нюансы.

Может ли страна жить без единой пенсионной системы? Безусловно. Жила ведь уже. Вот только людей это не радовало…