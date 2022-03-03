Стартовал проект к 130-летию музея-заповедника «Херсонес Таврический»

2 марта начал свою работу онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось» (музейхерсонес.рф), приуроченный к 130-летию музея-заповедника «Херсонес Таврический», передает пресс-служба музея-заповедника.

Проект объединил видеолекции, подкаст слабослышащих, виртуальные экскурсии по музею и торжественные мероприятия в честь юбилея. Проект реализуется совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Началом юбилейной программы станет запуск интернет-проекта «Вспомни, где всё начиналось», который уже доступен широкой аудитории.

«Нам было важно показать, как созданный в конце ХIХ века скромный музей под названием «Склад местных древностей» за 130 лет превратился в современный историко-археологический заповедник, ставший центром исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Мы предлагаем вспомнить не только о богатом материальном наследии, которое подарили нам раскопки древнего города, но и задуматься о сакральном значении Херсонеса, который воссиял первыми лучами христианской веры для всей России. Об этом говорит и название самого проекта – «Вспомни, где всё начиналось», – отметила Елена Морозова, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический».