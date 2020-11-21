Старый флот и «переловы». Что не так с выловом рыбы у берегов Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 46. АиФ-Крым №46 11/11/2020

Крымских моряков можно встретить на рыболовецких судах по всему миру, их ценят и уважают как отличных профессионалов. А вот промысловое рыболовство у берегов самого Крымского полуострова с каждым годом испытывает все больше трудностей.

Лов ведут одни «старики»?

Главной проблемой отрасли и чиновники, и сами рыбаки называют крайнюю изношенность рыболовного флота. На промысел выходят суда, построенные ещё в 60-80-х годах прошлого века.

В Азовском море промысловикам разрешили добычу бычка Несмотря на давно подошедшие к концу разумные сроки эксплуатации, судовладельцы не спешат обновлять свои суда, лишь изредка отправляя на металлолом совсем безнадежные экземпляры. Стоимость нового судна окупится не за один сезон. Сегодня государство возмещает треть стоимости новых рыболовных судов при условии их строительства на российских заводах и хождения под российским флагом. В планах — субсидии на реконструкцию изношенных сейнеров.