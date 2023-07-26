Стейк-хаус у вас дома: поразите гостей аппетитным мясом – что нужно добавить в маринад

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Лето – это время для барбекю и вечеринок у гриля. Удивите близких нетипичным рецептом душистого мяса.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки очень популярна жарка мяса, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.

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Рецепт мяса на гриле чураско

  • Время: 40 минут
  • Порций: 7

Мясо просто тает во рту / Иллюстративное фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 500 грамм антрекота из говядины без костей;
– 500 грамм куриного филе;
– 300 грамм натурального йогурта;
– 1 лимон;
– 100 миллилитров репейного масла;
– специи: соль, перец, свежий перец чили, сухой чеснок, розмарин.

Приготовление:

  • Стейк из говядины выложите в миску, добавьте репейное масло, приправьте солью, перцем и розмарином и чесноком.
  • Куриное филе замаринуйте в лимонном соке, натуральном йогурте, перце чили, посолите и поперчите.
  • Мясо должно мариноваться 6 – 12 часов.
  • По истечении этого времени обжарьте их на сковороде или на гриле на углях или дровах.
  • Жарка на гриле займет около 20 минут.

Если у вас хотя бы один раз не вишел шашлык, вы использовали не те ингредиенты.

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