Рецепты Стейк-хаус у вас дома: поразите гостей аппетитным мясом – что нужно добавить в маринад По Admin - 26 июля, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лето – это время для барбекю и вечеринок у гриля. Удивите близких нетипичным рецептом душистого мяса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки очень популярна жарка мяса, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал. Не пропустите Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Рецепт мяса на гриле чураско Время: 40 минут Порций: 7 Мясо просто тает во рту / Иллюстративное фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 500 грамм антрекота из говядины без костей; – 500 грамм куриного филе; – 300 грамм натурального йогурта; – 1 лимон; – 100 миллилитров репейного масла; – специи: соль, перец, свежий перец чили, сухой чеснок, розмарин. Приготовление: Стейк из говядины выложите в миску, добавьте репейное масло, приправьте солью, перцем и розмарином и чесноком. Куриное филе замаринуйте в лимонном соке, натуральном йогурте, перце чили, посолите и поперчите. Мясо должно мариноваться 6 – 12 часов. По истечении этого времени обжарьте их на сковороде или на гриле на углях или дровах. Жарка на гриле займет около 20 минут. Если у вас хотя бы один раз не вишел шашлык, вы использовали не те ингредиенты. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеКак правильно готовить вертуту: рецепт со шпинатомЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхСамый популярный десерт этого лета. Готовится за 5 минут и без мукиКак начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтрак