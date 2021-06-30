Стеклянный мост на Ай-Петри может помешать краснокнижным птицам

Фото: ForPost

Аттракцион для любителей экстрима под названием «Небесная тропа» продолжают строить на горе Ай-Петри в Крыму, но новый объект может не понравится крылатым обитателям этих мест, пишет новостной портал ForPost. По задумке, это должен быть стеклянный мост на анкерных болтах протяженностью 600 метров, похожий на тот, что находится в китайском Хайнане.

Обещают, что развлечение будет доступно даже для людей с плохой физической форме. Туристы, пройдя по тропе, выйдут прямо к зубцам Ай-Петри по открытым скальным обрывам. Однако «тропа» может плохо повлиять на обитателей вершины горы – белоголовых сипов. Посетители аттракциона могут спугнуть краснокнижных птиц, и те покинут родной дом. В итоге это может привести к тому, что Крым потеряет ещё один исчезающий вид животных.

«Такой мост, безусловно, представляет опасность для мест обитания птиц, особенно если близко расположен к ним. Помимо сипов, там есть и другие краснокнижные виды, например, сокол-сапсан. Птицы, действительно, могут улететь», — подтвердил орнитолог, сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный.

Кроме того, «Небесная тропа» будет проходить по территории ООПТ Ялтинского горно-лесного заповедника, но охранный статус не смущает инициаторов проекта, потому что новый объект попадает в рекреационные положения заповедника.