Стена у Памятника затопленным кораблям разрушается

Стена у Памятника затопленным кораблям начала разрушаться. На кадрах, снятых нашим телеканалом видно, как камни, составляющие архитектурную композицию, отходят от основания. Между блоками из инкерманского камня уже образовались большие зазоры.

Напомним, около трёх месяцев назад стена стала жертвой акта вандализма. На ней появились надписи, сделанные фломастером. Тогда же севастопольский историк Степан Самошин обратил внимание на любопытный нюанс: оказалось, что стенка с якорями рядом с Памятником затопленным кораблям, на которой висит мемориальная доска, не входит в список объектов культурного наследия. Ими являются сам монумент и непосредственно Приморский бульвар.

Отметим, что сейчас под угрозой оказался ещё один исторический объект в центре города – памятный знак, расположенный на месте сооружения плавучего моста, связавшего Северную и Южную стороны Севастополя в годы Крымской войны.

Это каменная пристань с лестничным маршем и парапетом на подпорной стене. Дополняют композицию рымы для крепления канатов и копии ядер, одно из которых раскололось.